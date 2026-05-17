Corpo de mulher com sinais de violência é encontrado às margens da SP-075

Vítima ainda não havia sido identificada e caso é investigado como homicídio pela Polícia Civil

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã deste domingo, dia 17, em um gramado às margens da Rodovia Santos Dumont, a SP-075, em Campinas.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, os policiais que atenderam a ocorrência identificaram sinais de violência no corpo da vítima.

O cadáver estava no lado oposto à cabeceira do Aeroporto Internacional de Viracopos, próximo à Avenida 4, no bairro Campo Belo.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher aparentava ter cerca de 30 anos e o corpo estava em avançado estado de decomposição. Até a publicação desta reportagem, a vítima ainda não havia sido identificada.

A polícia informou ainda que não foram encontrados documentos ou objetos que pudessem auxiliar na identificação.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML.

O caso foi registrado como homicídio no 9º Distrito Policial de Campinas. A Delegacia de Homicídios acompanha as investigações.

A Secretaria de Segurança Pública informou que exames periciais foram requisitados para auxiliar na identificação da vítima e esclarecer a causa da morte. As diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime.

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