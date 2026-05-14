PM prende seis pessoas em ações distintas em Mogi Guaçu e Mogi Mirim

Ocorrências registradas na quarta-feira envolveram mandados de prisão, ameaça, danos e tráfico de drogas

A Polícia Militar prendeu seis pessoas em ações distintas realizadas na quarta-feira (13) nas cidades de Mogi Guaçu e Mogi Mirim. As ocorrências envolveram indivíduos procurados pela Justiça, casos de ameaça e danos, além de tráfico de drogas.

Em Mogi Guaçu, durante patrulhamento pelo Jardim Guaçu Mirim II, policiais abordaram um indivíduo que demonstrou inquietação ao perceber a presença da equipe. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, após consulta criminal, foi constatado um mandado de prisão pelo crime de furto. O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso.

Ainda em Mogi Guaçu, no bairro Ypê Amarelo, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça. Segundo a vítima, após uma discussão sobre tarefas domésticas e pagamento de despesas, o marido teria se alterado, quebrado três aparelhos celulares e feito ameaças de morte. Os aparelhos foram localizados danificados na garagem da residência. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher, onde o homem permaneceu preso por danos e ameaça.

Em Mogi Mirim, no bairro Maria Bonatti Bordignon, policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas. Durante patrulhamento, a equipe visualizou o suspeito em uma praça com um objeto nas mãos. Ao perceber a presença policial, ele dispensou o material e continuou caminhando. Na abordagem, os policiais localizaram um celular e um microtubo com cocaína dentro do tênis. No local onde o objeto havia sido dispensado, foram encontrados outros 48 microtubos com cocaína.

Já no Jardim Itacolomi, em Mogi Guaçu, a Polícia Militar prendeu outro indivíduo procurado pela Justiça. Durante patrulhamento no período da noite, os policiais realizaram a abordagem e, após consulta criminal, constataram a existência de mandado de prisão por furto. O homem foi levado à Central de Polícia Judiciária e permaneceu à disposição da Justiça.

Também no Jardim Itacolomi, dois homens foram presos por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, a equipe patrulhava a região quando avistou os suspeitos arremessando algo em um bueiro sem tampa. Durante a abordagem, foram encontrados sete microtubos com cocaína e um celular com um dos envolvidos, além de R$ 353,00 dentro do tênis do outro. No bueiro, os policiais localizaram 120 microtubos com cocaína e seis porções de maconha.

As ocorrências foram apresentadas nas unidades policiais responsáveis, e os materiais apreendidos ficaram à disposição da Justiça.

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