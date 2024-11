Espaço 3 Tamancos é Reinaugurado em Holambra com Estrutura Renovada e Parcerias para Eventos

Holambra agora conta novamente com o Espaço 3 Tamancos, um local tradicional para a realização de eventos que acaba de ser reaberto após uma completa reforma. Totalmente reestruturado, o espaço oferece um ambiente climatizado, com rede Wi-Fi e melhorias em segurança, ampliando o conforto e a experiência para os convidados.

Fundado em 2009, o Espaço 3 Tamancos sempre teve como objetivo atender eventos familiares, corporativos e da comunidade, e agora expande sua atuação para toda região, oferecendo mais uma opção para celebrações e eventos. A história do nome curioso do local remete às danças folclóricas de Holambra. Devido ao desgaste dos tamancos de madeira nas apresentações, sobraram apenas um tamanco de cada um dos dançarinos Eduardo, Fabrício e Monique. A esposa de Tony Hulshof, Sineide, sugeriu então que o espaço se chamasse “3 Tamancos”, em homenagem a essa tradição cultural.

A reforma recente incluiu melhorias na fachada, climatização do ambiente e instalação de Wi-Fi, além de uma atenção especial à segurança dos usuários. A reinauguração foi marcada pelo evento “Open House”, organizado por Juliana C.M., que contou com a presença de 26 empresas parceiras. Essas parcerias incluem serviços essenciais para eventos, como bufês, decoradores, cerimonialistas, mestres de cerimônia, aluguel de roupas, orquestras e celebrantes. A proposta do espaço é, justamente, facilitar a organização dos eventos ao oferecer uma rede de profissionais especializados que se somam à infraestrutura renovada do local.

Capaz de receber até 250 pessoas, o Espaço 3 Tamancos reafirma seu compromisso de oferecer uma experiência única em eventos, com a tradição e o acolhimento característicos de Holambra. A gestão do espaço agradece a todos os parceiros que contribuíram para a reabertura e a todos que participaram do evento de reinauguração.

Serviço:

– Espaço 3 Tamancos

– Endereço: Av. Rota dos Imigrantes, 1971, Centro, Holambra

– Contato: WhatsApp (19) 98076-162

WhatsApp (19) 99952-6855

Fotos Larissa Vicenzotti