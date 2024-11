Espanta Abeia: 9ª Edição Traz Violeiros, Catira e Folia de Reis a Cosmópolis

No dia 1º de dezembro, Cosmópolis será palco de mais uma edição do tradicional Espanta Abeia, que chega à sua 9ª edição no Villas Pantanal, localizado na Rodovia Zeferino Vaz, Km 135. Celebrando as raízes da cultura caipira, o evento reúne o melhor da música sertaneja raiz, com violeiros, catireiros e a Folia de Reis. Com mais de 15 atrações programadas, esta edição promete encantar e proporcionar uma experiência única para os amantes das tradições.

Entre os destaques, o público poderá assistir a shows de duplas regionais de renome como Edivan e Gisele, Zé Garoto e Dimbore, além de Leyde e Laura, que trazem o verdadeiro som da música sertaneja. Além disso, haverá apresentações de grupos de catira e da Folia de Reis, promovendo uma imersão na cultura caipira.

Pensando em agradar toda a família, o evento conta com uma área dedicada às crianças, o “Espaço Kids”, e uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas. O estacionamento no local também garante maior comodidade para os visitantes.

A organização do Espanta Abeia convida todos os apaixonados pela tradição caipira a levar amigos e familiares para desfrutar de um dia especial em meio à natureza e ao som da boa música sertaneja.

Serviço:

9ª Edição do Espanta Abeia

Data: 1º de dezembro

Horário: a partir da 10h

Local: Villas Pantanal – Rodovia Zeferino Vaz, Km 135, Cosmópolis

Contatos: (19) 98436-9711 / (19) 99763-7270