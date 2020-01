ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO POLÍTICA ALERTA: “TEMAS NACIONAIS POUCO IMPORTAM NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS”.

Em outubro deste ano ocorrerá eleições municipais em todo o Brasil. Aproximadamente seis mil municípios espalhados por todo o território nacional, de norte a sul, irão eleger, ou reeleger, representantes para os poderes legislativo e executivo.

Para o jornalista e especialista em comunicação política Edinho Baffi, os candidatos aos cargos de vereador ou prefeito precisam ficar muito atentos quanto às principais pautas que irão dominar o processo eleitoral em cada município.

“Uma eleição municipal tem temas centrais bem diferentes das eleições para Governador do Estado, Presidente da República e deputados e senadores. Na eleição para eleger vereadores e prefeito, o eleitor quer ouvir e discutir propostas para a solução dos seus problemas locais nas mais diferentes áreas, como infraestrutura, educação, saúde entre outros”.

O especialista em comunicação política Edinho Baffi alerta que os temas nacionais, como Previdência Social, privatizações de empresas estatais, economia e reformas diversas como trabalhista e tributária, pouco importam e nada influenciam na escolha do voto eleitor.

“A equipe de comunicação do candidato a vereador ou a prefeito precisa identificar quais são os principais anseios e expectativas do eleitor. É importante destacar que a cada nova eleição as necessidades e os desejos do eleitorado mudam. Por isso o candidato não se pode cometer o erro estratégico de não renovar e atualizar suas propostas eleitorais. A cada quatro anos muitas coisas mudam na cidade e, consequentemente, na cabeça do eleitor”.

Autor do livro “Comunicar com estratégia faz a diferença”, o jornalista Edinho Baffi explicou que as pesquisas quantitativas e qualitativas são fundamentais para a realização de um diagnóstico preciso e confiável do cenário e do ambiente eleitoral de cada cidade.

“A partir das informações levantadas pelas pesquisas de opinião os profissionais de comunicação a serviço de uma cadidatura terão os subsídios necessários para a elaboração das estratégias que serão executadas durante a campanha eleitoral com o objetivo de potencializar as virtudes do candidato e minimizar seus pontos vulneráveis para conquistar o tão concorrido voto do eleitor”.

Edinho Baffi é jornalista formado pela PUC-Campinas, onde também se especializou em Segmentação Editorial. Tem MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e é Professional Coach Certification pela Sociedade Latinoamericana de Coaching (SLAC). Edinho Baffi é especialista em Assessoria de Imprensa, Comunicação Pública, Gestão de Imagem, Prevenção e Gerenciamento de Crises e Marketing Político. Nos seus quase 20 anos de carreira acumula inúmeros trabalhos de comunicação para organizações públicas, privadas e diversas campanhas de

prefeitos e deputados no interior de São Paulo, especialmente na Região Metropolitana de Campinas.