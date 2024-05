Espetáculo “Coisa de Botequim” chega dia 26 de maio, domingo, ao Teatro Castro Mendes

Crédito Foto: Divulgação

A peça destaca a importância da inclusão, retratando a influência dos botequins na formação social e cultural do país

Atores da Cia Soli levam ao palco histórias de amores e desamores vividos em botequins

O Teatro Municipal Castro Mendes recebe neste domingo, 26 de maio, às 18h, o espetáculo “Coisa de Botequim”. O projeto da Cia Soli, composta por artistas com e sem deficiência, utiliza a dança em cadeira de rodas e a dança de salão para contar histórias de amores e desamores dos botequins brasileiros.

Os ingressos são nos valores de R$20,00 (entrada inteira) e R$10,00 (meia entrada), e podem ser adquiridos pelo link https://teatrocastromendes.com.br/evento/coisa_de_botequim_associacao_solidariedanca_de_arte_e_cultura_teatro_municipal_jose_de_castro_mendes_48688.

Além do espetáculo, no mesmo dia, haverá uma oficina prática de dança em cadeira de rodas e dança de salão. A oficina será aberta ao público, às 10h, também no teatro.

Além do espetáculo, haverá uma oficina gratuita de dança em cadeira de rodas e dança de salão

Serviço:

Oficina Inclusiva

Data: 26/05 (domingo)

Horário: 10h

Local: Teatro Municipal Castro Mendes

Endereço: rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial, Campinas

Gratuita

Espetáculo “Coisa de Botequim”

Data: 26/05 (domingo)

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal Castro Mendes

Endereço: rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial, Campinas

Ingressos: entrada inteira a R$ 20,00 e meia entrada a R$ 10,00, à venda em https://teatrocastromendes.com.br/evento/coisa_de_botequim_associacao_solidariedanca_de_arte_e_cultura_teatro_municipal_jose_de_castro_mendes_48688