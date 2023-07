Espetáculo “Colagens de uma Ditadura” retrata fatos históricos do Brasil de 64, no Castro Mendes

No roteiro, textos de Marighella retratam de maneira fiel acontecimentos da época, após densa pesquisa histórica feita pela Cia Espelho D’Arte

O espetáculo “Colagens de uma Ditadura” está com apresentação exclusiva para o dia 16 de julho, domingo, no Teatro Municipal Castro Mendes, em Campinas, às 19 horas.

Realizado pela Cia Espelho D’Arte, a concepção cênica busca mostrar situações que falam sobre fatos históricos ocorridos no Brasil de 1964, pela perspectiva de Marighella. No roteiro foram usados diversos textos do próprio Marighella, detalhando suas vivências e lutas políticas frente ao período do governo militar de 64.

A direção é de Luciano Fernandes, ator, diretor e professor de teatro na região. “O espetáculo surgiu de um pocket que produzi em 2018 com uma turma de adolescentes de 14/ 15 anos, que eu dava aula, em um colégio particular em Vinhedo”.

Para retratar de maneira mais fiel e levar consciência, especialmente para quem ainda acredita que as torturas do período do governo militar, que foi de 1964 a 1985, não aconteceram, Luciano apresentou uma proposta mais densa e estruturada, para a Cia Espelho D’Arte, pautada em muita pesquisa, colagens e na peça “Bailei na Curva”, de Júlio Conte.

“Em 2018 não dava para fazer o que apresentamos hoje. Na época eu trabalhava com adolescentes menores de idade. Na cena de tortura, por exemplo, o aluno que fazia o torturador tinha 15 anos apenas. Então tivemos que ter bastante cuidado com a direção geral. Hoje o espetáculo é feito com atores profissionais, então é totalmente diferente do de 2018. Mas lá foi o embrião desse projeto que nasceu este ano.”

Em janeiro de 2023 a Companhia Espelho D’Arte participou da campanha de popularização do teatro, no Castro Mendes. Esta é a quarta vez que a peça entra em cartaz neste palco.

Com colaboração do ator e historiador, Guilherme Oliveira, que interpreta Marighella na peça, poemas de Luís Carlos Prestes emocionam o público.

Os personagens foram construídos com releituras e adaptações que chamam atenção pela veracidade com que interpretam seus papéis. Segundo Luciano Fernandes, é um espetáculo denso. Na visão do diretor, quem assistiu “Zuzu Angel”, “O que é isso companheiro”, “Batismo de sangue”, “Os rebeldes”, “Os dias eram assim”, e tantos outros filmes, séries e novelas, que buscaram falar sobre esse assunto, vão ver que a peça, desta vez, toca em um lugar mais profundo. “A Companhia busca resgatar essa história para que nunca mais se repita.”

SERVIÇO

Dia: 16 de Julho (domingo)

Horário: 19 horas

Local: Teatro Castro Mendes

Valor: R$ 40,00 (trinta reais)

Indicação etária: 14 anos Para comprar o ingresso clique aqui*

Horário de funcionamento da bilheteria do Teatro, de quarta a domingo, das 16h às 21h.

*Idosos, estudantes e PCD pagam ½ entrada mediante comprovação do direito.

Fotos: David Ernando