Espetáculo com maestro João Carlos Martins tem transmissão ao vivo neste domingo



O concerto Na Roda com o Maestro – Uma homenagem a Johann Sebastian Bach que acontece neste domingo, 25, na cidade de Americana, no formato drive-in será também transmitido ao vivo, devido à alta procura do público.

O espetáculo é apresentado pelo maestro João Carlos Martins — pianista e regente brasileiro — e Camerata Bachiana, com a participação de dois renomados solistas: o tenor Jean William e a soprano Anna Beatriz Gomes.

O evento será promovido no estacionamento da loja Maravilhas do Lar, a partir das 19h, e a live poderá ser acompanhada pelo YouTube. A atração é viabilizada pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Ministério do Turismo e produzido pela D’Color Produções Culturais.

Com o propósito de democratizar, em diferentes contextos sociais, o acesso à música erudita e à literatura, o espectador poderá ter não só a experiência de assistir a execução das obras, como também conhecer a história do maestro João Carlos Martins.

Durante o encontro, ele compartilhará acontecimentos de sua vida, dedicada à arte, contará fatos sobre o repertório escolhido e sobre Bach — considerado um dos maiores compositores de música clássica do mundo.

Em função da grande procura por ingressos para o espetáculo Na Roda com o Maestro – com entrada gratuita – que acontece na versão drive-in no estacionamento das lojas Maravilhas do Lar, em Americana, no próximo dia 25, a organização optou por transmití-lo simultaneamente à sua realização, no canal do Youtube da loja Maravilhas do Lar, com acesso aqui e ainda para quem quiser assistir pelo Facebook, será possível acessando a página da loja.

DRIVE-IN

Para quem garantiu o ingresso presencial, vale lembrar que será permitida a entrada de quatro pessoas por carro de pequeno ou médio porte, fazendo uso obrigatório de máscara. Outro ponto importante será a aferição de temperatura, realizada pelo staff do evento, em todos os visitantes. Além disso, o local ainda terá totens de álcool em gel.

Também serão distribuídas garrafas de água gratuitamente e, aqueles que quiserem, podem levar snacks para consumo próprio. Todo o ambiente será adaptado com banheiro para cadeirantes e o evento contará com intérprete de Libras. Saiba mais sobre as demais condições para assistir à apresentação presencial.

O concerto Na Roda com o Maestro – Uma Homenagem a Johann Sebastian Bach é produzido pela D’color Produções Culturais, com patrocínio de Maravilhas do Lar, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, e tem apoio cultural da Gago Produções. O estacionamento da loja Maravilhas do Lar fica na avenida Afonso Panzan, 747, Vila Bertine, Americana (SP).

O maestro Dono de um talento ímpar, João Carlos Martins iniciou seus estudos de piano ainda aos 8 anos de idade. Aos 13 anos começava consolidar sua carreira no Brasil e cinco anos mais tarde no exterior. Patrocinado por Eleanor Roosevelt, que era, naquele momento, a primeira-dama dos Estados Unidos, João fez sua estreia no Carnegie Hall, uma das salas de espetáculos mais famosas de Nova York.

Na época, ele tinha 21 anos e, depois disso, todos os concertos que ele realizou no local tiveram lotação esgotada.

Porém, uma série de acontecimentos quase interromperam sua carreira. O maestro teve que lidar com os efeitos de um acidente durante uma partida de futebol, um golpe dado em sua cabeça durante um assalto na Bulgária, e uma distonia focal, doença que altera o funcionamento dos músculos e compromete os movimentos. Com a progressão da enfermidade, João Carlos Martins sentia dificuldades para tocar piano, o que resultou, em 2002, que ele abandonasse os palcos como pianista.

Entretanto, não deixou a música de lado, indo estudar regência. Em 2006, criou a Fundação Bachiana com a missão de democratizar o acesso à música e fomentar o cenário da arte no Brasil e no mundo. Atualmente, é regente e diretor-artístico da Bachiana Filarmônica SESISP, orquestra conhecida internacionalmente. Recentemente, voltou a tocar piano usando as duas mãos com a ajuda de ‘luvas biônicas’, desenvolvidas e presenteadas pelo designer industrial Ubiratatan Bizarro Costa.

A Orquestra

O primeiro concerto da Bachiana Filarmônica aconteceu em 2004, na Sala São Paulo, seguindo, logo depois, para salas de espetáculo renomadas do Brasil e do mundo, levando um repertório composto por obras de Brahms, Tchaikovsky, Beethoven, entre outros grandes nomes da música erudita.

No desejo de atuar na evolução musical dos jovens, foi fundada a Orquestra Bachiana Jovem, em 2006. Após apresentações em diversas cidades, as duas orquestras — Bachiana Filarmônica e Bachiana Jovem — se tornaram uma só: a Bachiana Filarmônica SESI-SP, uma das mais importantes orquestras da iniciativa privada do país.

A Camerata Filarmônica Bachiana, que apresenta o projeto Na Roda com o Maestro, é formada por cello, oboé, viola, clarinete, fagote, flauta, percussão e dois violinos.

Maravilhas do Lar

Com a primeira loja inaugurada em Jundiaí, em 2003, a Maravilhas do Lar conta, atualmente, com unidades em várias cidades do estado de São Paulo, como Ribeirão Preto, Indaiatuba, Várzea Paulista, Campinas, Sorocaba e Araraquara. Com a missão de proporcionar aos seus clientes bons momentos através da praticidade no dia a dia, a marca oferece uma grande variedade de utensílios, decorações, acessórios, ferramentas, brinquedos e bomboniere. Atualmente, a rede conta com 22 lojas em 17 cidades do interior paulista e, por conta da pandemia, passou a vender online, atendendo mais de 30 cidades por meio de delivery.

SERVIÇO

Na Roda com o Maestro – Uma homenagem a Johann Sebastian Bach

Maestro João Carlos Martins e Camerata Bachiana

Data: 25/10 Horário: 19h

Formato: Drive-in e online I Classificação: Livre

Evento com Intérprete de Libras

Mais informações: (19) 3256 4500 I contato@dcolor.art.br

