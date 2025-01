Espetáculo “Entre o céu e o inferno” estará no palco do Teatro Escola Sia Santa em Campinas

Peça faz parte do projeto Imersão Teatral com entrada gratuita no domingo, 26 de janeiro, às 18 horas

Dia 26, domingo, às 18 horas, o espetáculo ‘Entre o céu e o inferno’ tem entrada gratuita no Teatro Escola Sia Santa, em Campinas. Aberto ao público, a obra integra o Projeto ‘Imersão Teatral – Uma Experiência Lúdica’, da Companhia de Teatro de Campinas Sia Santa. Vale destacar que o espaço tem acessibilidade arquitetônica para receber pessoas com deficiência e o espetáculo conta com acessibilidade comunicacional: LIBRAS.

A produção tem indicação etária a partir de 12 anos e integra o Programa “A Escola Vai Ao Teatro”, que percorre o país desde 1973, com apresentações no horário escolar e atende cerca de 3 mil escolas brasileiras.

O espetáculo Entre o céu e o inferno traz para o palco uma reflexão sobre a importância do uso de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, dos bons hábitos, do respeito às regras e da prevenção, sob uma ótica bem humorada e divertida.

Por meio do projeto contemplado no Edital Estadual da Lei Paulo Gustavo – LPG 18/2023. Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, o projeto compreende extensa programação com mais de 70 atividades culturais gratuitas, entre apresentações teatrais para escolas de educação infantil, ensino fundamental, EJA e também apresentações abertas ao público em geral, incluindo entidades assistenciais com acessibilidade. Também contempla: Programa Teatro Aberto – Um Estudo do Meio Teatral; Oficinas Teatrais Gratuitas Férias Julho para Crianças e Adolescentes; Oficinas de Vivência Teatral e Uso Adequado da Voz para Educadores. Todas as atividades são gratuitas e já estão acontecendo mensalmente desde maio de 2024, com muito êxito e acessibilidade.

SIA SANTA

A Companhia de Teatro Sia Santa é uma associação cooperativista dirigida por Crispim Júnior e Jorge Fantini, com um quadro social de mais de 30 artistas cooperados. Com um teatro próprio e infraestrutura para oficinas e outras frentes de trabalho no setor cultural, a Sia Santa está no mercado há mais de 51 anos tendo produzido mais de 60 espetáculos, para todas as idades. Entre títulos e honrarias, recebeu o prêmio APCA, Troféu Imprensa, Prêmio APTC, Mambembe, Aluízio Magalhães, entre outros. Em 1993 foi reconhecida como Órgão de Utilidade Pública pela Lei Municipal 7523/93. A SIA SANTA mantém em cartaz um Repertório com 19 espetáculos, sendo: 9 infantis, 6 corporativos, 2 juvenil-adulto, 1 auto de natal e 1 show infantil. É um verdadeiro “festival de teatro para todas as idades e gostos”. A Sia Santa também cria, produz, desenvolve e instala projetos de ambientação cenográfica para eventos, além de criar e produzir teledramaturgia sob encomenda.

SERVIÇO

Entre o céu e o inferno

Dia: 26/01 (domingo)

Horário: 18h | Local: Teatro Escola Sia Santa | R. Sebastião Paulino dos Santos, 32 –

Parque Santa Bárbara – Campinas/SP

Duração: 35 min | Indicação etária: 12+

Ingressos: Gratuito | Acessibilidade comunicacional: LIBRAS

Informações: agenda@siasanta.art.br ou (19) 97413-7320

Sinopse

Como em um pesadelo, o personagem principal se vê morto em um caixão na sala da sua casa, sob o olhar triste da esposa e amigos. Sem entender direito, é atendido por São Pedro, que lhe mostra os hábitos imprudentes que o levaram até aquela situação. No Céu, não respeita as regras e é expulso para o inferno. No inferno, reencontra alguns conhecidos, que o encaminham para um setor vital: “o 5o dos infernos”. Por não estar utilizando os EPIs, causa um acidente de trabalho e acaba também expulso do inferno. Quando está refletindo entre o céu e o inferno, se arrepende e vai pedir uma nova chance a São Pedro, prometendo modificar o seu modo de vida.

Ficha Técnica

Texto: Nelly Guernelli | Direção: Jorge Fantini | Direção de Arte: Manoel Neto | Preparação de Elenco: Ruth Elizabeth, Priscila Martins e Aline Wolf | Supervisão: Crispim Júnior | Equipe de Realização (artistas e técnicos em escala de revezamento): Adamys Susan, Bete Bastos, Darcy Rodriguez, Jasmine Alves, Lucas Matheus, Priscila Martins, Pedro França, Vitor Olivéro, Daniel Lorenzo, Vinicius Seká, Wanderley Francisco, Adriana Souza, Edson Lozano, Kaê Payão, Rose Braga, Silvio Leme, Marcos Martins, Nilson Garcia, Ricardo Peregrino, Valéria Rachel, Veridiana Arena e Helen Mistura | Equipe de apoio na

base: Michele Batista e Dayane Souza.