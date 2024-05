Espetáculo “Era Uma Vez o Conto Que Não Te Contaram” leva conscientização ambiental aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Mogi Mirim

Após exibições em Campinas, peça teatral chega a Mogi Mirim para promover reflexões sobre preservação ambiental por meio de contos de fadas e tecnologia interativa

Alunos da EMEB Profª Regina Maria Tucci de Campos, de Mogi Mirim (SP), prestigiaram na última quinta-feira (9) as apresentações do espetáculo “Era Uma Vez o Conto Que Não Te Contaram”. Na peça, Branca de Neve, a Bela e a Fera, a Pequena Sereia e outros personagens dos contos de fada vão entrar em ação para conscientizar alunos da Rede Municipal de Ensino sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente. No dia 20, o espetáculo chega à EMEB Prof. Alfredo Bérgamo Caic.

No espetáculo, os espectadores são envolvidos por cenários ricos em detalhes, onde cada elemento é cuidadosamente projetado para capturar a imaginação e inspirar a reflexão sobre a beleza e a fragilidade da natureza. Com uma trilha sonora baseada nos clássicos infantis, a peça traz performances e coreografias que se entrelaçam para promover uma narrativa cativante e divertida.

No palco, a peça conta com a tecnologia como aliada. Uma projeção interativa dá vida aos personagens dos contos de fadas de forma totalmente inovadora e emocionante, permitindo uma interação dinâmica entre os personagens e o público.

Além de proporcionar entretenimento de alta qualidade, “Era Uma Vez o Conto Que Não Te Contaram” busca inspirar a reflexão sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente e a importância da preservação dos recursos naturais. Ao final das apresentações, alunos e equipes escolares são convidadas a se engajar ativamente na causa da preservação ambiental, com informações sobre como podem fazer a diferença em suas próprias vidas e comunidades. Apresentações No dia 9, as apresentações foram realizadas às 9h30 e 14h na EMEB Professora Regina Maria Tucci de Campos, no Jardim Santa Cruz. Já no dia 20, o espetáculo acontece na EMEB Professor Alfredo Bérgamo Caic, no Jardim Europa, também em dois horários: 9h45 e 13h30.

Além de Mogi Mirim, o espetáculo também foi exibido para alunos da Rede Municipal de Ensino de Campinas, no CEU Estação Cidadania – Cultura Thaís Fernanda Ribeiro. Sinopse “Era Uma Vez o Conto Que Não Te Contaram” traz uma versão intrigante da clássica história de Branca de Neve. Quando a Rainha decide eliminar sua rival e garantir sua supremacia, ela descobre que falta um ingrediente crucial para a poção que vai envenenar a maçã: água potável. Consultando seu espelho, ela descobre que a única fonte de água pura e cristalina está no rio protegido por Branca de Neve.

Enquanto a Rainha se prepara para roubar a água que precisa, o espelho revela um novo desafio: todos os contos de fadas – desde a Bela e a Fera até Peter Pan, Sininho, Capitão Gancho, João do Pé de Feijão, Heitor dos Três Porquinhos, o Príncipe da Cinderela, o Príncipe da Branca de Neve, Malévola, Dorothy e Totó – convergem para o rio de Branca de Neve em busca da mesma água purificadora.

Confrontada com a ameaça iminente e impulsionada pela sabedoria da Pequena Sereia, Branca de Neve decide usar seu poder para ajudar os outros contos de fadas. Ela envia um enigma, oferecendo-lhes a chance de salvar seus próprios rios, revertendo as águas poluídas para a pura e cristalina. Assim, uma corrida contra o tempo se desenrola, enquanto os destinos dos contos de fadas se entrelaçam em uma batalha épica entre o bem e o mal, a inveja e a generosidade.

Realização Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (ProAC), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e com patrocínio da Panco, a peça Era Uma Vez O Conto Que Não Te Contaram é uma realização da FATTO Desenvolvimento de Projetos Culturais e Esportivos, com produção da Lumax Produções. A ação conta com apoio da Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Ensino. Sobre a Panco A Panco é uma empresa 100% brasileira que iniciou suas atividades em 1952 na Vila Ré, Zona Leste de São Paulo. Seu slogan é “Amor, Carinho e Dedicação”, que traduz a filosofia da empresa e é aplicado em todos os seus processos, desde o desenvolvimento de produtos até a busca pela satisfação do consumidor. O portfólio da Panco conta com mais de 150 produtos entre pães, bolos, biscoitos, salgadinhos, panetones, farináceos e macarrão instantâneo.

www.panco.com.br

Facebook.com/PancoOficial

Instagram: @PancoOficial

Twitter: @PancoOficial

SAC: 0800 117777 Sobre a Fatto A Fatto é uma empresa especializada na gestão e produção de ações esportivas e culturais, viabilizadas por mecanismos de incentivos fiscais. Os projetos têm como objetivo garantir o acesso à cultura, esporte e lazer para cidadãos e cidadãs de todas as idades e classes sociais.

A Fatto traz em seu portfólio a realização de diversos projetos próprios, além de ações executadas em parceria com empresas culturais, grupos de teatro e ONGs. Os projetos abrangem desde a produção de eventos culturais de grande porte em praças públicas, até a circulação de projetos em escolas públicas e entidades assistenciais. Sobre a Lumax Produções Com mais de 12 anos de atuação no mercado artístico, a Lumax Produções é referência na produção de espetáculos infantis, com peças produzidas em diferentes regiões do país. No espetáculo “HH ao Vivo”, a empresa de entretenimento é responsável por toda a estrutura como cenários, equipamentos e técnicos.

SERVIÇO ERA UMA VEZ O CONTO QUE NÃO TE CONTARAM DIA 9 DE MAIO

Local: EMEB Profª Regina Maria Tucci de Campos Endereço: R. Rio de Janeiro, 861 – Jardim Santa Cruz, Mogi Mirim Horários: 9h30 | 14h Apresentação gratuita exclusiva para alunos da Rede Municipal de Ensino de Mogi Mirim DIA 20 DE MAIO Local: EMEB Prof. Alfredo Bérgamo Caic Endereço: Rua Profª, R. Prof. Maria Luíza Costa Camargo, s/n – Jd. Europa, Mogi Mirim Horários: 9h45 | 13h30 Apresentação gratuita exclusiva para alunos da Rede Municipal de Ensino de Mogi Mirim

FICHA TÉCNICA

Técnico de Palco e Iluminador: Marcelo Mauro Sonoplasta:Marcelo Mauro Contrarregra: Fabiana Signoreto Contrarregra e Elenco de Apoio: Lucas Rodrigues Elenco: Edvaldo Zanotti, Igor Rosa, Marcus Toledo, Maria Clara, Maira Cardoso e Meire Moraes Direção: Edivaldo Zanotti e Meire Moraes Texto: Meire Moraes Adaptação: Edivaldo Zanotti Captação de Áudio e Mixagem: Igor Rosa Figurinos: Maria Clara Cenário: Lumax Produções Direção Geral: Meire Moraes Imagens: Nei Disnastia