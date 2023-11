Espetáculo infantil “A Grande Viagem” ensina sobre a preservação do meio ambiente para crianças de Artur Nogueira

Projeto acontece nos dias 29 e 30 de novembro em escolas públicas do município

A peça infantil “A Grande Viagem” chega a três escolas públicas de Artur Nogueira (SP), nos dias 29 e 30 de novembro. Ao todo, serão três apresentações gratuitas com a participação de intérpretes de libras e monitores, que auxiliam o público de participantes com necessidades especiais. Além de ensinar as crianças sobre a preservação do meio ambiente, o projeto busca informar e homenagear o pai da aviação brasileira, Santos Dumont.

O espetáculo conta a história de Pedro, um jovem adolescente rico que não se preocupa com nada, ganha do pai uma viagem de volta ao mundo em um dirigível moderno e todo equipado, que não pode descer em terra firme, somente apreciar e observar tudo de cima.

Entediado com a viagem, Pedro tem a mirabolante ideia de prender o Comandante Santos e a Comissária Iara no banheiro, tomando o controle do dirigível, que logo cai no meio da Floresta Amazônica — rota de retorno para casa. Com a confusão inevitável, o adolescente retoma a consciência na grande caverna dos Uaca-Uane, guardiões da floresta. É assim que a grande viagem se torna uma grande aventura. A convivência com os divertidos Uaca-Uane faz com que Pedro e a plateia aprendam os valores de preservar o m eio ambiente e de como esses guardiões aplicam um desenvolvimento sustentável na brava luta por um futuro melhor.

Segundo dados de 2022 do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-Brasil), realizado pelo IBGE, 69,8% dos municípios brasileiros estão classificados com um nível de desenvolvimento sustentável “baixo” ou “muito baixo”. O projeto “A Grande Viagem” busca educar o público desde a infância e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “A Grande Viagem” tem a produção da Clauvi Produções, apoio da Komedi e SSP Produções Culturais e Editora, com patrocínio da Kurita, e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“As nossas soluções visam a economia de recursos, a preservação dos ativos e o compromisso com os ecossistemas de forma sustentável, com os mais altos níveis de segurança e governança corporativa. Aliado a isso, a Kurita atua apoiando ações que promovem impactos positivos na sociedade e inspiram transformações necessárias para a preservação do meio ambiente”, comenta Geisiane Aline Moreira, Coordenadora de Recursos Humanos da Kurita.

Sobre a Kurita: A trajetória da Kurita no Brasil teve início em 1975, com atendimento ao segmento siderúrgico, e depois ao segmento petroquímico, onde a empresa se tornou referência em atendimento e qualidade dos serviços oferecidos. Desde então, a Kurita aumentou gradativamente o se u mercado de atuação e leque de soluções, atendendo atualmente todos os segmentos industriais onde o uso da água se faz presente, fornecendo produtos químicos, equipamentos, serviços e desenvolvimento de projetos específicos, mediante a atuação de profissionais altamente especializados. A empresa conta com atuação nacional, viabilizada através de escritórios e filiais instalados nos principais Estados do Brasil.

Sobre o Ministério: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetácu los – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac),que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.

Serviço:

“A Grande Viagem” em Artur Nogueira (SP)

Datas, horários e locais:

29/11 – 10h40 e 15h00

EMEF Aparecida Dias

Rua Francisco Cabrino – Jd José Alves Carneiro – Artur Nogueira, SP

30/11 – 10h00

EMEF Edmo Wilson Cardoso

Rua Conchal S/N – Jd. Blumenau – Artur Nogueira, SP

30/11 – 15h30

EMEF Alcídia Teixeira Witaker Matteis Profa

Rua Seraphin da Silva Barros, 241 – Jardim Itamaraty – Artur Nogueira, SP