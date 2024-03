Espetáculo infantil gratuito “A História da Cigarra e a Formiga” chega a Hortolândia a partir da próxima sexta-feira (8)

Cia de Teatro São Genésio realiza seis apresentações em escolas municipais da cidade; peça teatral traz abordagem lúdica sobre a importância do trabalho e da arte

A arte e a cultura vão invadir as escolas municipais de Hortolândia durante o mês de março. A partir da próxima sexta-feira (8), a Cia de Teatro São Genésio inicia uma série de apresentações da remontagem do clássico infantil “A História da Cigarra e a Formiga”. Ao todo, serão realizadas seis sessões gratuitas nos dias 8, 14 e 15, nas seguintes unidades escolares: EMEF Janilde Flores Gaby do Vale, EMEF Salvador Zacharias Pereira Junior e EMEF Marleciene Priscila Presta Bonfim.

O espetáculo foi selecionado através do Edital Paulo Gustavo da cidade de Hortolândia, como parte do projeto Hoje Tem Teatro, que recebeu financiamento do Governo Federal para apoiar os artistas locais.

Inspirada na fábula de La Fontaine, a peça transporta o público para um universo onde uma Cigarra, uma Formiga e um Grilo, que se imagina ser um Louva Deus, se encontram e debatem sobre a importância do trabalho e da arte. Com humor e música ao vivo, o espetáculo promete encantar crianças e adultos.

“A História da Cigarra e a Formiga” é uma jornada que destaca as diferenças entre os personagens e a importância de reconhecer e valorizar o trabalho em suas diversas formas. A direção de Ana Clara Moreira e as músicas compostas por Giliard Sartori prometem envolver o público em uma experiência única.

A trupe dos contadores e cantadores de histórias inicia a peça, transformando-se gradualmente nas personagens que dão vida à narrativa. Com um elenco composto por Daniel Camillo, Rita Oliveira e Jade Maia, e uma equipe técnica de excelência, a produção promete momentos de diversão, reflexão e aprendizado para toda a família.

FICHA TÉCNICA

Texto: Rita Oliveira

Direção: Ana Clara Moreira

Elenco: Daniel Camillo, Rita Oliveira e Jade Maia

Músicas: Giliard Sartori

Direção de Arte e Figurinos: Ana Clara Moreira

Cenografia: Ana Clara Moreira

Concepção de Luz: Airton Silva

Produção: Cia de Teatro São Genesio

Realização: City Web Arte e Inteligência

Sobre a Cia de Teatro São Genésio

Desde 2006, a Cia de Teatro São Genésio luta para levar teatro de qualidade para o interior de São Paulo e outras regiões do país. Sediada em Hortolândia, a Cia criou a Mostra Nalona. Entre os espetáculos criados e produzidos pela São Genésio estão: “Minhas Criadas”, “Anonimato”, “Desrazão, o reino dos de fora”, “As Aventuras de Gotícula “, “A História da Caixa”, entre outros.

SERVIÇO

Espetáculo teatral A História da Cigarra e a Formiga

Data e Locais:

8 de março – EMEF Janilde Flores Gaby do Vale

14 de março – EMEF Salvador Zacharias Pereira Junior

15 de março – EMEF Marleciene Priscila Presta Bonfim

Participação: exclusiva para alunos

FOTOS: https://ciasaogenesio.com.br/espetaculos/cigarra/