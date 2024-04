Espetáculo L’Amour en Rouge, inspirado em clássico do cinema e da Broadway chega a Jaguariúna

(Foto: Thais Mazzoco)

Montagem da Bravo Teatro Musical terá duas datas no Teatro Municipal Dona Zenaide e traz canções apresentadas ao vivo

Após apresentações em Campinas, o espetáculo da Bravo Teatro Musical: L’Amour en Rouge, baseado no grande sucesso do cinema e da Broadway, Moulin Rouge chega nos dias 27 e 28 de abril, ao Teatro Dona Zenaide em Jaguariúna.

A peça conta com mais de 50 atores-cantores-bailarinos que dão vida às personagens e cantam, ao vivo e em português, clássicos memoráveis do premiado filme de 2001 como “Come What May”, “Your Song” e “Tango de Roxanne”. Além das canções das produções originais, o repertório inclui trechos de músicas brasileiras que surpreendem a plateia, trazendo à obra um “gostinho brazuca” todo especial.

A adaptação e direção da montagem são assinadas por Juliana Hilal, diretora da Bravo Teatro Musical e a direção musical é de Danilo Demori. Tutu Morasi é o responsável pela direção coreográfica, trazendo à montagem números de dança poderosos, frenéticos e provocantes, dignos do famoso cabaré francês. As versões das canções para o português são de Caio Dias e Juliana Hilal, e a preparação vocal foi feita por Amanda Gonsales.

Seguindo uma tradição da Bravo, o musical tem diálogos cheios de humor e uma encenação dinâmica e recheada de coreografias, e constitui um programa diferenciado e inovador para o público de Jaguariúna e região. Desde 2015 a companhia campineira já levou mais de 20 mil pessoas aos teatros, com montagens profissionais e acadêmicas. O espetáculo é o resultado do curso-montagem realizado pelo grupo em 2023.

Moulin Rouge: um espetáculo que atravessa gerações

Lançado em 2001 e aclamado pela crítica, o filme Moulin Rouge rompeu paradigmas e arrebatou plateias em todo o mundo, ganhando uma legião de fãs e diversos prêmios (dois Oscars, três Globos de Ouro, três BAFTAS e diversas indicações, incluindo Oscar de Melhor Filme e Palma de Ouro de Cannes). A sua originalidade e criatividade encantaram o público e apresentaram o gênero do filme musical a muitos espectadores que antes não tinham afinidade com este tipo de produção.

Apesar do sucesso do filme, Moulin Rouge demorou dezoito anos para ser adaptado para os palcos, tendo estreado na Broadway somente em meados de 2019. Desde então tem encantado plateias e críticos, tendo sido indicado a 14 prêmios Tony, dos quais venceu em 10 categorias, incluindo melhor musical, melhor coreografia e melhor direção.

O enredo se passa na Paris dos anos 1899-1900 e conta a história de amor de Satine, uma cortesã do cabaré Moulin Rouge, e Christian, um jovem escritor talentoso e recém chegado à cidade, que sonha em ser um artista e em viver os ideais da boemia – liberdade, beleza, verdade e amor. Os dois se apaixonam perdidamente, mas o romance encontra obstáculos muito poderosos que levam a um final surpreendente.

A obra apresenta a particularidade de ter um repertório formado por uma colagem de canções contemporâneas de ícones da música pop, recortadas e inseridas no enredo de maneira criativa e até mesmo inusitada.

SERVIÇO

Datas e horários: 27 de abril, às 20h e 28 de abril, às 19h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide – R. Alfredo Bueno, 1151 – Centro, Jaguariúna – SP

Ingressos: R$45,00 a R$90,00 – megabilheteria.com/agenda/jaguariuna ou na bilheteria do teatro

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

FICHA TÉCNICA

Direção, adaptação e tradução: Juliana Hilal

Direção musical: Danilo Demori

Direção coreográfica: Tutu Morasi

Preparação vocal: Amanda Gonsales

Assistência de direção: Renata Nista Spis

Iluminação: Dickson Resstel

Cenário: Juliana Hilal, Dickson Resstel e Milson Antonini

Técnico de Som: Ônix Rossi

Assessoria de imprensa: Natália Jonas e Cristina Pereira

Libretto: John Logan

Filme: Baz Lurhmann e Craig Pearce

Versão das canções para o português: Caio Dias e Juliana Hilal

Produção: Paiol Produções Artísticas

Realização: Bravo Teatro Musical

Fotos de divulgação: L’Amour en Rouge por Juliana Hilal

Sobre a Bravo Teatro Musical. A Bravo é uma companhia de teatro musical sediada em Campinas, SP. Criada em 2015, realiza montagens profissionais e acadêmicas, além de cursos, oficinas e performances, sempre com excelência, bom humor e acreditando no poder transformador da arte. A companhia já levou mais de 20 mil pessoas aos teatros em suas montagens: “Minha Mãe e Meus Pais” (2015) – uma adaptação do musical Mamma Mia!, “Deu a Louca no Convento” (2016) – uma adaptação do musical Mudança de Hábito, “Godspell” (2017), “A Pequena Loja dos Horrores” (2018), “A Família Addams” (2018), “Anna e a Rainha do Gelo” (2019-2022), baseada no musical Frozen e “O Mágico de Oz” (2023) e “L’Amour en Rouge”, uma adaptação do musical Moulin Rouge (2023).