ESPETÁCULO ‘SONHO DE UMA NOITE DE SÃO JOÃO’ ACONTECE NESTE SÁBADO NO TEATRO MUNICIPAL E TEM ENTRADA GRATUITA

Neste sábado, dia 13 de julho, tem espetáculo teatral com entrada gratuita no Teatro Municipal Dona Zenaide. A comédia “Sonho de Uma Noite de Verão”, de Shakespeare, ganha uma roupagem caipira sob o título “Sonho de uma Noite de São João” com autoria de Gustavo Libanori e direção de Dirceu de Carvalho. O espetáculo começa às 20h e os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da sessão, na bilheteria do teatro.

Ambientado em uma fictícia cidade do interior paulista durante as festividades de São João, o espetáculo, formado por um elenco de 11 artistas, promete uma jornada hilariante e cheia de peripécias, centrada no casamento de Isadora Mata-Valles e nas confusões familiares que se desenrolam em torno desse evento tão especial.

O espetáculo faz parte do projeto “Festa na Roça – Cultura e Gastronomia”, realizado pela Mercúrio Cultural, viabilizado pelo Programa de Ação Cultural – ProAC, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.