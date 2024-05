Espetáculo “Tistu, o Menino do Dedo Verde” Encanta Cosmópolis no Dia 02 de Junho

No dia 02 de junho, às 16 horas, o Auditório Paulo Freire, localizado na Rua Sete de Abril, 649, em Cosmópolis, será palco de uma apresentação imperdível: o espetáculo “Tistu, o Menino do Dedo Verde”. Realizado pela Secretaria de Cultura de Cosmópolis, o evento promete encantar a todos com uma história rica em imaginação e ensinamentos.

Sobre o Espetáculo

“Tistu, o Menino do Dedo Verde” é baseado no clássico da literatura infantil escrito por Maurice Druon. A peça conta a história de Tistu, um garoto que possui o dom especial de fazer plantas crescerem com o simples toque de seus dedos. Através dessa habilidade mágica, Tistu transforma sua cidade, trazendo um novo olhar sobre a importância do meio ambiente e da paz.

Detalhes do Evento

Data: 02 de junho

Horário: 16 horas

Local: Auditório Paulo Freire, Rua Sete de Abril, 649, Cosmópolis

Entrada: Gratuita (Ingressos devem ser retirados com antecedência)

Retirada de Ingressos

Os ingressos para “Tistu, o Menino do Dedo Verde” são gratuitos, mas é necessário retirá-los antecipadamente. Os interessados podem obter os ingressos na Secretaria de Cultura do município ou fazer a reserva através do WhatsApp pelo número (19) 3812-3101.

Realização e Organização

O espetáculo é uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Cosmópolis, que tem se empenhado em trazer eventos culturais de qualidade para a cidade. Essa apresentação não é apenas uma oportunidade de entretenimento, mas também uma forma de incentivar a reflexão sobre temas importantes como a sustentabilidade e o impacto positivo que cada um pode ter no mundo.

Prepare-se para uma Tarde Encantadora

Não perca a chance de assistir a essa maravilhosa produção teatral. Leve sua família e amigos para uma tarde cheia de magia e aprendizado. “Tistu, o Menino do Dedo Verde” promete emocionar e inspirar a todos os presentes, deixando uma mensagem duradoura sobre o poder transformador da bondade e da natureza.

Reserve seu ingresso e venha fazer parte dessa experiência única em Cosmópolis!