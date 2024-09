Espetáculo “Viva – A Vida é uma Festa” aconteceu no Ginásio “Vermelhão” do Santa Sofia

No período de 08 a 11 de setembro, os moradores e visitantes da cidade de Pedreira tiveram a oportunidade de se envolver em uma experiência teatral primorosa, com a realização do emocionante espetáculo “Viva – A Vida é uma Festa” nas dependências do Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia.

“Viva – A Vida é uma Festa” foi um espetáculo que transcendeu as barreiras entre realidade e ficção, trazendo cenas deslumbrantes, coreografias impressionantes e músicas envolventes, ciando criar uma experiência teatral verdadeiramente inesquecível.

A Secretária de Cultura e Economia Criativa de Pedreira Carina Galvão expressou sua empolgação com a produção e seu impacto na comunidade local. “Estamos emocionados em apresentar o ‘Viva – A Vida é uma Festa’ para Pedreira. Essa peça não é apenas um entretenimento, mas também uma forma de promover a Cultura e a Arte na cidade. Nosso principal objetivo foi o de oferecer experiências enriquecedoras que envolveram nossos cidadãos e inspiraram um amor duradouro pela Cultura”, ressaltou.

No espetáculo “Viva – A Vida é uma Festa, tudo tem início com a triste história da trisavó do protagonista Miguel, que é abandonada pelo então marido. O trisavô de Miguel queria ser artista e largou tudo, a casa, a família, para viver o seu grande sonho pessoal: ser cantor. Desde esse fatídico evento, a música vinha sendo banida por gerações na grande família Rivera, que passou a viver da fabricação de sapatos. A proibição era tão séria que envolvia tanto tocar quanto ouvir música. Tudo muda, no entanto, com o amadurecimento do menino Miguel, que desde cedo demonstra ser apaixonado pelo universo das canções. O sonho de Miguel é virar um grande músico e o jovem menino resolve correr atrás do seu maior ideal.

O evento também promoveu uma ação solidária, onde a doação de um Litro de Leite de Caixinha por ingresso foi solicitada pela organização e as doações encaminhadas para entidades da cidade.

As sessões realizadas nos períodos da manhã e tarde foram voltadas para os alunos da Rede Municipal de Ensino e da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, já as sessões realizada a noite foram abertas ao público em geral com o ingresso sendo trocado por um litro de leite.