Espírito Santo do Pinhal recebe circuito de exposições culturais

As exposições estão abertas para visitação no Palácio do Café, Theatro Avenida e Biblioteca Viva infantojuvenil

Espírito Santo do Pinhal recebe pela primeira vez, circuito de exposições culturais.

As exposições estão abertas para visitação no Palácio do Café, Theatro Avenida e Biblioteca Viva infantojuvenil “Thiago H. Tonon Salvi”. Para agendamentos de visita em grupo ou escolas, contato pelo telefone 3651-6439.

Confira abaixo, detalhes de cada exposição:

– DO FUMO AO CAFÉ & DO CAFÉ AO VINHO

A exposição “Do fumo ao café & do café ao vinho” apresenta aspectos importantes da vida econômica, social e cultural do município de Espírito Santo do Pinhal, cidade fundada na metade do século XIX que se desenvolveu em torno da produção cafeeira e, no século XXI, alia a tradição da cafeicultura e intrepidez da vitinicultura. Nosso convite é trilhar os caminhos de uma história complexa e absolutamente instigante onde o passado e o futuro se completam entre os saberes e os sabores do café e do vinho.

A exposição conta com a Curadoria, Pesquisa, Produção e Execução da Profa. Dra. Valéria Torres.

Horário de funcionamento: Segunda à Sexta das 08h as 16:30h no Palácio do Café.

– AS CINZAS DE QUARTA

