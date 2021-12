ESPIRITO SANTO DO PINHALAgro SP + Seguro: Espírito Santo do Pinhal recebe viatura para patrulhamento na área rural

Espírito Santo do Pinhal foi contemplada com uma viatura que integrará a frota municipal para realização de monitoramento e segurança na área rural, pelo programa Agro SP + Seguro.

O veículo é do tipo: S10 LS, mecânica 4×4, 2.8L, turbo diesel, modelo 2022, cabine dupla, equipada com guincho, reboque, quebra mato, faroestes, estribo e rádio comunicador.

Ao todo, o governo de São Paulo realizou a entrega de 72 novas viaturas a dezenas de municípios paulistas. A ação faz parte do Programa Cidadania no Campo – Rotas Rurais, cujo objetivo é investir em políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentável. O programa ainda prevê o cadastramento das propriedades rurais para otimização do monitoramento.