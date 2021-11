Esporte abre inscrições para curso de capacitação de basquete em cadeira de rodas

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) e o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim realizarão no dia 4 de dezembro, um sábado, o curso de capacitação de Basquete em Cadeira de Rodas. O evento será no período das 13h30 às 17h, no Serviço Social da Indústria (SESI), localizado na Rua Eduardo Figueiredo, 300, Jardim Zaniboni I.

O assessor e coordenador de Esportes Paralímpicos, Maycon Cléber Tomé, explicou que o curso é direcionado para estudantes de educação física, treinadores e professores da área. “No entanto, o curso também é aberto ao público em geral e para as pessoas que desejam conhecer mais sobre esta modalidade paralímpica”, falou ele.

A palestra será ministrada por Cleber Campos Rodrigues, professor de basquete em cadeira de rodas do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro. Interessados em participar do curso devem preencher o formulário disponível no link: https://forms.gle/XMBycjTpjLDGM7BE7. O prazo de inscrições termina no dia 3 de dezembro. A confirmação de presença e eventuais dúvidas serão esclarecidas via e-mail cadastrado no ato do processo de inscrição.

Mais informações na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na Rua Cristóvão Colombo, 800, Vila Paraíso, pelo telefone (19) 3811-8790 ou pelo e-mail sel-maycon@mogiguacu.sp.gov.br.

Festival

No dia 4 de dezembro, a partir das 7h30, acontecerá a segunda edição do Festival Paralímpico Loterias Caixas 2021, destinado para crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos com deficiência física, visual ou intelectual. O evento também será realizado nas dependências do Sesi.

O Festival Paralímpico Loterias Caixa 2021 é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro em parceria com as Prefeituras com o objetivo de proporcionar aos participantes a inclusão, a vivência e a experiência nos esportes paralímpicos e aproximar a criança com deficiência do esporte paralímpico.