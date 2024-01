ESPORTES VAI INICIAR SELETIVAS DO PROGRAMA VIVA MELHOR NA SEGUNDA-FEIRA

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, por meio do Programa Viva Melhor, vai iniciar na próxima segunda-feira, dia 22 de janeiro, as seletivas para pessoas com mais de 60 anos que queiram representar e participar das competições em 2024.

De acordo com a secretaria, as seletivas começarão para os alunos de dominó e buraco, no período da manhã, no Parque Serra Dourada, supervisionadas pelo professor e treinador Fernando, com apoio da estagiária Isabela.

Em fevereiro acontecerão as seletivas de coreografia e demais modalidades, segundo o coordenador do programa, João Lucio. As inscrições podem ser feitas pelo site www.projetocampeoes.jaguariuna.sp.gov.br.

Ainda segundo a secretaria, Jaguariúna deverá participar de várias competições neste ano, como o 26º Jogos da Melhor Idade (Jomi), que acontecerão na cidade de Casa Branca; os 26º Jogos Abertos dos Idosos (JAI), em Itatiba; o 41º Festival de Dança de Joinville; a 14ª Copa Integração Esportiva da Terceira Idade (CIETI); a SuperLiga de Voleibol Adaptado; ADR e ADR Terceira idade (Associação Desportiva Regional), além de festivais de apresentações de dança de salão e coreografia e encontros esportivos.