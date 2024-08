Espro promove em Mogi Guaçu curso profissionalizante gratuito com ênfase em educação ambiental

Programa oferece 25 vagas para jovens com idades entre 17 e 22 anos; inscrições podem ser realizadas pela internet até o dia 05 de setembro

O Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos que há 45 anos capacita e insere adolescentes e jovens no mundo do trabalho, está com inscrições abertas para uma nova turma do projeto de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT) com ênfase em educação ambiental, para a cidade de Mogi Guaçu (SP).

Gratuito, o curso é destinado a jovens com idades entre 14 e 22 anos e tem início no dia 05 de setembro, com aulas no período da manhã (das 08h às 12h). São oferecidas 25 vagas, e os participantes terão acesso a materiais de ensino, auxílio-transporte, auxílio-lanche, mochila e uniforme. Interessados podem se inscrever por meio deste link.

O programa contempla 140 horas de capacitação, divididas entre 100 horas focadas em conteúdos de capacitação profissional e 40 horas dedicadas à educação ambiental, abordando temas como tratamento de água, captação de água da chuva, tratamento de resíduos, compostagem e práticas de ESG.

Ao concluírem o treinamento, os jovens estarão capacitados para atuar em áreas que exigem conhecimentos em práticas sustentáveis, além de estarem aptos a participar de processos seletivos para programas de aprendizagem profissional (Jovem Aprendiz) ou de estágio, no setor ambiental ou em outras áreas da economia.

O projeto de Formação Para o Mundo do Trabalho (FMT) do Espro oferece cursos gratuitos de capacitação profissional para jovens que ainda não se sentem preparados para o primeiro emprego. Em 2024, a expectativa é impactar positivamente mais de 5 mil adolescentes e jovens em todo o Brasil.

Serviço:

Sobre o Espro

O Espro (Ensino Social Profissionalizante) atua na inserção de adolescentes e jovens em vulnerabilidade social no mundo do trabalho, por meio da socioaprendizagem, oferecendo uma extensa jornada gratuita, que começa nos Projetos de Formação para o Mundo do Trabalho (patrocinados ou personalizados para nossos parceiros) e segue no Programa de Aprendizagem Profissional ou no Programa de Estágio. Dessa forma, a entidade colabora com cinco dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU: trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, educação de qualidade, saúde e bem-estar e erradicação da pobreza.

O objetivo principal do Espro é permitir aos jovens do Brasil desenvolver seus talentos para que assumam o protagonismo da construção do seu futuro e de uma sociedade mais inclusiva, bem como apoiar suas famílias e comunidades, seja por meio de projetos de capacitação ou assistência social.

Em 45 anos de existência, a entidade encaminhou 580 mil jovens para sua primeira oportunidade de emprego e realizou 1,2 milhão de atendimentos sociais, englobando visitas domiciliares, acompanhamentos psicológicos, visitas técnicas, oficinas de geração de renda, encaminhamentos para a rede de apoio e outras iniciativas para desenvolver e melhorar a vida e o ambiente na jornada destes jovens e das comunidades onde vivem.

As empresas e parceiros do Espro têm acesso a um portfólio completo de soluções de recrutamento de jovens com a finalidade de transformar a sociedade por meio de projetos de impacto social idealizados para cada uma de suas necessidades.

O Espro tem 8 filiais e 55 unidades de atendimento regionais espalhadas pelo Brasil, alcançando 1.067 municípios, capacitando anualmente mais de 40 mil jovens por meio dos programas e projetos. Para ampliar sua capilaridade nacional, a entidade criou a Rede de Aprendizagem Espro (RAE) que estabelece alianças com outras organizações para fazer o acolhimento dos jovens de forma colaborativa, por meio do seu Sistema de Aprendizagem (SAE).