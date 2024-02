Esquenta Carnaval na Feira Noturna do Espaço Cidadão em Mogi Mirim: Diversão Garantida para Toda a Família

Hoje à noite, o clima de folia e animação tomará conta da Feira Noturna do Espaço Cidadão em Mogi Mirim, com o aguardado “Esquenta Carnaval”. A partir das 19 horas, os moradores e visitantes da cidade estão convidados a se juntar a uma festa pré-carnavalesca cheia de energia e alegria.

Com uma participação especial da renomada banda MarchaPopCarnaxé, o evento promete ser uma experiência única, repleta de ritmos contagiantes e performances envolventes. Os músicos talentosos da banda estão prontos para agitar o público com um repertório que inclui clássicos do carnaval, hits populares e muito mais.

A entrada é gratuita, tornando o evento acessível a todos, e a diversão é garantida para toda a família. Desde crianças até os mais velhos, todos são bem-vindos para participar dessa festa animada e colorida.

Além da música ao vivo, os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de barracas com comidas típicas, bebidas refrescantes e diversas opções de artesanato local, tornando o ambiente ainda mais festivo e convidativo.

O “Esquenta Carnaval” na Feira Noturna do Espaço Cidadão é uma excelente oportunidade para reunir amigos e familiares, hoje 07 de feceveriro a partir das 19 horas, não fique fora dessa folia