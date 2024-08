Esse é o Giro de Notícias com um resumo do que aconteceu na semana entre 12 e 16 de agosto.

A semana começou com o Brasil ainda impactado pelo o maior acidente da aviação comercial brasileira desde 2007. 62 pessoas morreram na queda do avião ATR 72 da companhia VoePass, em Vinhedo, São Paulo.

Durante a semana foi feita a identificação das 62 vítimas e seguiram as investigações das causas do acidente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA – deve soltar um relatório preliminar em 30 dias.

O Supremo Tribunal Federal julgou uma ação da Procuradoria-Geral da República (PGR) para suspender parte das regras para investigações de acidentes aéreos e o sigilo dessas apurações. O STF decidiu manter a lei que estabelece regras de sigilo e de restrição ao compartilhamento de investigações sobre acidentes aéreos no país.

Conhecida como varíola dos macacos, a mpox volta a preocupar no Brasil. Em meio ao aumento dos casos da doença e à circulação de uma nova variante do vírus na África, o Ministério da Saúde convocou uma reunião para discutir a situação da doença aqui no país. O Brasil não tem previsão para uma vacinação em massa. A Organização Mundial da Saúde declarou que um surto de mpox na África é uma emergência global de saúde pública

Goiás, Pernambuco e Piauí são únicos três estados brasileiros a atingir a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no ensino médio em 2023. O Ideb é o principal indicador de qualidade da educação no país. Os resultados do índice revelam a dificuldade das redes de ensino em melhorar a qualidade da educação no país. Especialmente depois dos desafios enfrentados durante a Covid-19

E amanhã será realizada a prova do CNU, o Enem dos concursos. Mais de 2,1 milhões de candidatos em todo o Brasil vão participar do Concurso Nacional Unificado (CNU). A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, ressaltou a importância de os candidatos conferirem seus locais de prova. Isso porque alguns endereços foram alterados, especialmente em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A todos que vão fazer as provas, boa sorte.

Este foi o Giro de notícias.

Reportagem, Katia Maia

Agência Voz