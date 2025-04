Estação Cultura recebe 20ª Festa em Homenagem a São Jorge, no dia 27

A 20ª Festa em Homenagem a São Jorge será realizada no dia 27 de abril de 2025, a partir das 9h, na Estação Cultura. O evento é gratuito e faz parte do calendário oficial de Campinas. A organização pede que os participantes usem traje branco, especialmente aqueles que desejam integrar a tradicional Roda dos Religiosos em torno da imagem do santo.

A programação começa às 8h30 com o credenciamento dos terreiros, acolhimento dos filhos de fé e convidados, sob a recepção do Coletivo Juventude de Terreiro. A imagem de São Jorge será conduzida em carro aberto, saindo do Templo de Umbanda Vovô Trindade e Cigano Igor, com chegada prevista para as 9h na Estação Cultura.

A cerimônia religiosa terá início com defumação, execução do Hino Nacional, seguido do Hino à Umbanda e do cântico das nações – uma homenagem do Candomblé a São Jorge. O ponto alto será a formação da Roda dos Religiosos, guiada por Pai Elcio de Oxalá. Os ogãs presentes serão responsáveis pelo toque dos atabaques, com organização aberta à participação.

Durante o evento, haverá bênção das entidades aos presentes, momento de oração, distribuição simbólica das espadas de São Jorge e cantigas tradicionais de subida e despedida das entidades. A imagem de São Jorge deixará o local ao meio-dia, marcando o encerramento da cerimônia.

A celebração é promovida pelo Grupo São Jorge e tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Bazar Policastro, Grupo Força da Raça e da Associação das Comunidades Tradicionais de Matriz Africana de Campinas e Região.

Feira de artesanato

Além da programação religiosa, a festa contará com uma feira de artesanato com cerca de 10 expositores locais. A organização informa que a doação de um quilo de alimento não perecível é bem-vinda, mas não obrigatória.

Serviço:

20ª Festa em Homenagem à São Jorge

Data: 27 de abril

Horário: das 8h30 às 12h

Local: Estação Cultura

Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, s/nº, Centro

Entrada gratuita