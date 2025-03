Sub15 feminino vence amistoso contra o Clube Mogiano

As equipes de voleibol da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura de Itapira disputaram dois amistosos no sábado (22). Os duelos contra o Clube Mogiano foram realizados no Ginásio de Esportes ‘Antônio Corazza’, no Lazer, em Itapira.

Comandadas pelo professor Marcos Roberto de Oliveira, o Marquinhos, as meninas do sub15 feminino venceram o Clube Mogiano por 2 sets a 1. No primeiro set, 25 a 17 para as itapirenses, que voltaram a ganhar o segundo, por 25 a 16. No terceiro, 25 a 23 para as visitantes.

O sub17 feminino perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 13 a 25, 11 a 25 e 22 a 25. Os duelos fazem parte dos treinamentos das atletas itapirenses e da preparação para as competições da temporada.

As aulas de voleibol ministradas pelo professor Marquinhos acontecem no Corazza às segundas, quartas e sextas, das 14h às 16h para as atletas do sub15 (14 e 15 anos) e das 16h às 18h para as meninas do sub17 (16 e 17 anos). Para se inscrever para procurar a SEL, na Rua Major David Pereira, 399, no Centro. Para mais informações ligue para (19) 3843-5313.