Estação Cultura recebe exposição que destaca ações coletivas sustentáveis

Crédito Foto: Dalton Yatabe/Divulgação

Mostra começa nesta terça, 31 de outubro, e vai até 14 de novembro; visitantes poderão conhecer as etapas do projeto Territórios da Agricultura em Campinas

As fotos são impressas em papel couchê e painéis impressos em vinil

A exposição Territórios da Agricultura em Campinas entra em carta a partir desta terça-feira, 31 de outubro, no saguão de entrada da Estação Cultura. São 40 fotos, mais 12 painéis contando textos sobre o projeto Territórios da Agricultura, e sobre as atividades desenvolvidas do território, além de um painel mapa, pergunta interativa, entre outras. A entrada é gratuita e o horário de visitação será de segunda-feira a domingo das 09h às 17h (fechado no feriado de 2 de novembro).

As obras expostas são fotos impressas em papel couchê, painéis impressos em vinil, adesivados em expositores com textos sobre agricultura familiar e sobre o projeto, mais algumas instalações, como maquetes, livros, plantas, cestas de alimentos, papéis para as pessoas responderem a pergunta interativa, tablets para audiodescrição dos livros entregues no projeto e cantinho da leitura.

A exposição é realizada pela Evoluir, que coordenou e executou o projeto Territórios da Agricultura em Campinas. A Evoluir é uma empresa que gera valor e impacto social por meio de iniciativas educacionais, culturais e socioambientais na perspectiva da Educação Integral e o projeto foi viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com patrocínio da Bayer. O projeto teve início no município em junho, com o começo da jornada formativa, integrada por cinco encontros presenciais.

Parceria com agricultores urbanos

A exposição documental e fotográfica apresenta esta jornada formativa e o trabalho realizado pelos participantes, elaborado e desenvolvido por muitas mãos, fortalecendo a RAP – Rede Agroecológica da Periferia, criada pelos participantes do projeto Territórios da Agricultura em Campinas. Todas as atividades do projeto – realizado em parceria com agricultores urbanos e vários atores sociais e parceiros – são retratadas na exposição. As fotos foram tiradas pelos próprios participantes do projeto e algumas de profissional contratado para um dia específico.

“Os participantes fotografaram suas percepções e vivências”, destaca Mariana Monferdini, coordenadora do Territórios da Agricultura na Evoluir. “São esses registros que o público verá na mostra, que apresenta olhares e sentimentos sobre esse caminho de cooperação, organização e valores comunitários, baseados na produção e abastecimento de produtos saudáveis”.

O Territórios da Agricultura em Campinas contou com o espaço e apoio da Maloca Arte e Cultura, ocupação na periferia de Campinas que desenvolve arte, cultura, educação popular e muita convivência. Teve, ainda, a parceria e contribuição na alimentação saudável da ORIS Ancestral, Microvita Padaria Artesanal, ISA Contra a Fome e Espaço Agroecológico – LIVRES Armazém do Campo.

Serviço

Exposição Territórios da Agricultura em Campinas

Local: Saguão de entrada da Estação Cultura

Endereço: Praça Mal. Floriano Peixoto – Centro, Campinas

Data: 31 de outubro a 14 de novembro de 2023

Horário de visitação: de segunda-feira a domingo das 09h às 17h (fechado em 2/11 devido ao feriado)

Atendimento em libras: dias 31 de outubro e 07 e 10 de novembro

Eventos especiais: Rodas de Conversa com Fotógrafo nos dias 9 de novembro (manhã) e 10 de novembro (tarde) e Contação de Histórias nos dias 31 de outubro e 07 de noivembro

*Os horários ainda serão definidos com escolas e organizações de pessoas com deficiência