Estação Cultura receberá a exposição fotográfica “Afeto e Memória” em agosto

Crédito Foto: Helen Salomão

Visitação será de 1 a 31 de agosto. Projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo celebra a arte e a cultura preta por meio da fotografia

Fio condutor da exposição é retratar a interligação entre o afeto e a memória na experiência da população negra

No dia 1 de agosto, a Estação Cultura receberá a exposição fotográfica “Afeto e Memória”. A abertura do evento será às 14h e contará com uma roda de conversa com os artistas que participam da mostra. A exibição permanecerá no local até o dia 31. Este projeto foi contemplado pelo edital da Lei Paulo Gustavo para o Estado de São Paulo pelo Ministério da Cultura.

A exposição é gratuita e tem curadoria de Bárbara Copque e Rosane Borges, trazendo 40 fotografias dos artistas Bete Marques, Daisy Serena, Eliária Andrade, Gsé Silva, Helen Salomão, Ina Henrique Dias, Júlio César Almeida, Mari Ser, Nego Júnior e Rodrigo Zaim, retratando a população negra em seus espaços cotidianos, mostrando a riqueza e a complexidade da experiência negra com o tema.

O projeto “Afeto e Memória” tem como ponto de partida o registro de imagens sobre manifestações culturais do Brasil e fora dele, propondo a reflexão sobre como o fazer da fotografia, o afeto e a memória estão interligados.

Por meio dessas fotografias, o público é convidado a refletir sobre a riqueza emocional e os laços afetivos que permeiam essas comunidades, ampliando a compreensão da cultura afro-brasileira e sua contribuição para a sociedade.

Eliária Andrade, fotógrafa e idealizadora do projeto, destaca a importância de proporcionar visibilidade e reconhecimento aos fotógrafos negros e suas narrativas em um contexto cultural historicamente marginalizado. “Em um país onde a maioria das pessoas são pretas e sempre estiveram à margem da produção cultural, a exposição visa fortalecer a narrativa preta através de suas memórias e vivências culturais, além de promover representatividade”, afirmou.

Serviço:

Exposição fotográfica “Afeto e Memória”

Data: 1 de agosto, abertura a partir das 14h

Tempo da exposição: até o dia 31 de agosto

Horário: das 8h às 17h

Local: Estação Cultura

Endereço: Praça Mal. Floriano Peixoto, s/nº, Centro de Campinas

Entrada gratuita