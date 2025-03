Tratterie Holandesa Apresenta Novo Cardápio Especial para a Quaresma

A Tratterie Holandesa, tradicional restaurante de Holambra, acaba de lançar um novo cardápio elaborado especialmente para o período da Quaresma. Assinado pela talentosa chef Penha, o menu traz opções saborosas e sofisticadas para quem busca pratos sem carne vermelha, mas com muito sabor e criatividade.

A Quaresma, um período de 40 dias que antecede a Páscoa, é um momento de reflexão e tradição cristã, em que muitos fiéis optam por substituir carnes vermelhas por peixes e frutos do mar. Pensando nisso, a chef Penha criou pratos que combinam ingredientes frescos e combinações surpreendentes:

· Abadejo grelhado: Acompanhado de um mix de legumes como brócolis, cenoura, couve-flor, azeitonas, champignons e um leve molho de alho.

· Tilápia empanada com molho Lemon Pepper: Servida com arroz típico e salada de alface e tomate.

· Croquete de salmão: Uma entradinha irresistível, feita artesanalmente pela própria chef.

· Bacalhau Mediterrâneo: Uma deliciosa combinação de bacalhau com espinafre, pimentão, grão-de-bico e azeitonas.

· Salmão grelhado: Servido com talharim e espinafre, com um sabor diferenciado de um creme de cúrcuma fresco com pimenta rosa e creme de leite.

· Caracol de salmão: Com um delicioso molho de ibisco que traz uma combinação delicada de sabor, acompanha batata cozida, cebola grelhada e deliciosas fatias de abobrinha grelhada.

Cada prato foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência gastronômica única, ressaltando os sabores naturais dos ingredientes e valorizando a culinária especial da casa.

Serviço: Tratterie Holandesa Endereço: Rua das Camélias, 317, Centro, Holambra WhatsApp: (19) 99188-8927