Quarteto representa a Free Play/Sejel na abertura do Circuito Unami 2025

Bruno, Gabriel, Stefano e Tomas irão até Limeira para a disputa da primeira etapa do Circuito da União da Natação Master do Interior

A experiência de anos de natação faz você se apaixonar por ela. E se tem algo que evidencia essa máxima da modalidade é a reunião de atletas já “veteranos” e que competem feito crianças. Com o frio na barriga, como se fosse a primeira vez, quatro atletas da Free Play/Sejel estão prontos para iniciar a temporada 2025 do Circuito Unami. O torneio é organizado pela União da Natação Master do Interior e a primeira etapa será neste sábado, 15 de março, na AFA (Academia da Força Aérea) de Pirassununga.

Bruno Domingues Bridi, Gabriel José Soligo, Stefano Parenti Neto e Tomas Coradi Lino são os representantes da equipes escalados para este desafio. Bruno, nascido em 1991, integra a categoria C (30+) e vai competir nos 50 metros nado costas. Para Gabriel, na E (40+), a prova será nos 50 metros livres. Stefano está inscrito nos 50 livres, 50 borboleta e 200 livres. Já Tomas vai encarar os 50 costas, os 50 borboleta e os 100 medley.

Juntos, os quatro também nadarão o revezamento 4×50 metros livres, fechando a lista de compromissos dos nadadores em Pirassununga. “Conheço eles há muito tempo, já vi treinando, competindo, começando a carreira. Mas é impressionante como estão focados, querendo, se esforçando. Tenho certeza de que trarão bons resultados não só nesta, mas nas próximas etapas”, frisou Ricardo Antônio Martiniano, coordenador técnico da Academia Free Play Sports e que acompanhará a delegação até a AFA.

De acordo com o calendário divulgado pela Unami, o circuito em 2025 terá oito etapas. Após a abertura, a prova seguinte será no Gran São João, em Limeira, no dia 12 de abril. No dia 17 de maio será no TCC de Catanduva e, em 14 de junho, no Nosso Clube, em Limeira. No dia 20 de setembro será a vez do Tênis Clube de Campinas sediar uma etapa, seguido pelo EC Barbarense, em Santa Bárbara d’Oeste, no dia 25 de outubro e pelo Centro Cívico de Americana, no dia 29 de novembro, fechando a temporada.

O compromisso da Academia Free Play Sports com o desenvolvimento desses talentosos atletas é apoiado pela Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), uma parceira e patrocinadora importante do nosso projeto, além de empresas locais como Ótica Líder, Sucos Alvorada, Macaúbas Eco Restaurante, Amazonas Sucos Naturais, Hotel São Paulo Itapira e SAV Peças e Manutenções de Equipamentos e RS4, além de parceria com o Clube Mogiano.