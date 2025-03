Em apoio ao produtor rural, Sicoob e Embrapa firmam parceria no Programa de Boas Práticas Agropecuárias

Março de 2025 – O setor agropecuário brasileiro passa por constantes transformações em um cenário global cada vez mais desafiador, influenciado por fatores socioeconômicos, políticos, culturais e tecnológicos. Como reflexo desse contexto, a previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) aponta que o rebanho brasileiro deve atingir 234,67 milhões de animais em 2025 – uma redução de 2,25% em relação a 2024.

Para auxiliar os cooperados a superarem esses obstáculos e aprimorarem os sistemas de produção de gado de corte, o Sicoob firmou uma parceria com a Embrapa para implementar o Programa Boas Práticas Agropecuárias (BPA), que incentiva a adoção de protocolos de controle de qualidade para sistemas de produção sustentáveis, para maior rentabilidade e competitividade.

Segundo Francisco Reposse Júnior, Diretor Comercial e de Canais do Sicoob, por meio da parceria, seus cooperados terão acesso a técnicos altamente capacitados em assistência técnica rural, que fornecerão protocolos de controle de qualidade para gado de corte, realizarão diagnósticos precisos e auxiliarão os produtores na implementação de melhorias, assegurando o cumprimento dos requisitos do Programa BPA.

“Temos o prazer de anunciar uma parceria estratégica, resultado de um longo período de planejamento e desenvolvimento. A Embrapa, reconhecida como líder em pesquisa agropecuária no Brasil, unirá forças com o Sicoob para impulsionar o Programa BPA, contribuindo, assim, para mais rentabilidade ao produtor, que contará com um rebanho mais eficiente e, consequentemente, menos perdas”, esclarece o executivo.

A assinatura do acordo ocorrerá no dia 25 de março na Dinapec, uma feira tecnológica, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de março de 2025, em Campo Grande (MS). O Sicoob também é patrocinador oficial do evento e participará do primeiro Fórum Pré-COP 30, que abordará a Sustentabilidade da Produção de Bovinos no Brasil, demostrando que o tema é uma parte essencial de sua identidade.

Sobre o BPA

As Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos e Bubalinos de Corte (BPA) referem-se a um conjunto de normas e de procedimentos a serem observados pelos produtores rurais, que além de tornar os sistemas de produção mais rentáveis e competitivos, asseguram também a oferta de alimentos seguros, oriundos de sistemas de produção sustentáveis.

Por meio do programa, o produtor rural poderá identificar e controlar os diversos fatores, que influenciam a produção, contribuindo para o aumento do desfrute do rebanho e na redução das perdas. Isso resulta em sistemas de produção mais competitivos, mediante a consolidação do mercado interno e a ampliação das possibilidades de conquista de novos mercados que valorizam a carne e o couro de alta qualidade.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8,6 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 329 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4, 6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.