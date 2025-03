JAGUAR OPEN INNOVATION: PARCERIA ENTRE PREFEITURA E UNIFAJ IMPULSIONA INOVAÇÃO EM JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia, e o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) realizam na próxima terça-feira, dia 11 de março, às 19h, no Campus I da UniFAJ, o Jaguar Open Innovation, uma iniciativa que promete transformar o cenário de inovação e tecnologia na cidade. Na oportunidade, será assinado um termo de cooperação entre a secretaria e a universidade, através do programa InovaEduk, que visa fortalecer o ecossistema de inovação local e estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras.

A programação do evento contará com uma palestra magna da diretora de IT Brasil da Flextronics, Renata Dalbó, que abordará a importância da capacitação em tecnologia, especialmente voltada para mulheres e jovens.

O termo de cooperação firmado entre a Prefeitura e a universidade estabelece uma relação técnica com o objetivo de fomentar a ciência e a tecnologia em Jaguariúna, abordando três frentes principais: a criação de uma incubadora de startups e espaços de coworking voltados para inovação e tecnologia, a capacitação de munícipes em áreas demandadas pelas empresas e a promoção de eventos que incentivem a troca de conhecimentos entre alunos e a comunidade empresarial local.

Segundo a Secretaria de Gestão, a nova incubadora de startups e os espaços de coworking, que estarão localizados no Campus II da UniFAJ são esperados com grande expectativa. Esses ambientes serão fundamentais para o surgimento de novas ideias e modelos de negócios, proporcionando um suporte essencial para empreendedores e empreendimentos inovadores.

“Acredito que a criação dessas estruturas representa um avanço significativo para a nossa cidade, que já possui um parque tecnológico consolidado e atrai várias empresas de grande porte. Nesse contexto, é essencial fomentar a inovação e a tecnologia, ampliando as oportunidades para nossos cidadãos”, afirma a secretária de Gestão, Inovação e Tecnologia de Jaguariúna, Karina Florido.

Além disso, a capacitação de profissionais é vista como uma prioridade. “O objetivo é garantir que os moradores de Jaguariúna estejam preparados para atender às demandas do mercado de trabalho em tecnologia, que cresce de forma acelerada. Para isso, serão oferecidos cursos e workshops específicos, visando criar um pipeline de talentos para o setor”, completa Karina.

Serviço:

Jaguar Open Innovation

Data: 11/03

Horário: 19h às 21h

Local: Campus I da UniFAJ

Endereço: Rua Amazonas, 504 – Jd. Dom Bosco – Jaguariúna

Foto: divulgação