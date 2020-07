Estado de SP mantém uso obrigatório de máscara em presídios

A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo informa que o uso obrigatório de máscaras como meio de prevenção ao coronavírus está mantido em todas as 176 unidades prisionais do Estado. A exigência da proteção é válida para todos os 35.258 servidores da pasta e os 218.701 presos do sistema estadual, o que torna inócuo o veto assinado pelo Governo Federal em todo o território paulista.

A decisão segue critérios científicos e de saúde adotados em todo o mundo como um dos principais métodos para impedir o contágio pelo coronavírus em ambientes com circulação de pessoas. Além de zelar pela saúde de servidores e de detentos, a Administração Penitenciária também ajuda a população de São Paulo a se proteger com a produção de mais de 4,2 milhões de máscaras nas unidades prisionais estaduais.