Estado distribui primeiros lotes de cestas de Programa Alimento Solidário aos municípios paulistas

O Fundo Social de Solidariedade de Itapira recebeu a primeira remessa de cestas básicas do Governo do Estado de São Paulo destinadas aos 645 municípios através do programa Alimento Solidário. São 720 unidades retiradas de um total de 6.480 que virão pelos próximos três meses.

“As cestas serão destinadas às famílias vulneráveis do município que já são cadastradas e se unem aos demais alimentos arrecadados pelo Fundo que desde março estão sendo entregues às famílias”, afirmou Marina Nicolai, Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Itapira.

Segundo informações do Governo do Estado, cada cesta básica custa em média R$70,00 e sustenta uma família de até cinco pessoas durante três semanas dentro do padrão internacional de qualidade e de segurança alimentar. Conforme anunciou o Governador João Doria no início do mês de abril, serão 1,2 milhão de cestas distribuídas para todos os municípios do Estado até julho deste ano. Na primeira onda da pandemia, o Governo já havia se mobilizado e distribuído mais de 1,5 milhão de cestas básicas.