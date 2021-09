Estado divulga beneficiários do Bolsa Trabalho e convoca para apresentação de documentos

O Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira, dia 13 de setembro, a listagem de pessoas aprovadas para obtenção de benefícios do Programa Bolsa Trabalho (confira abaixo). Os selecionados deverão comparecer entre hoje e quinta-feira, dias 14 a 16 de setembro, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para apresentação de documentação pessoal.

De acordo com a diretora municipal de Promoção Social de Holambra, Viviane Furgeri, será preciso apresentar RG, CPF e carteira de trabalho originais, além de comprovante de residência.

Com duração de 5 meses, o programa promoverá a contratação de cidadãos desempregados por 4 horas diárias de trabalho, 5 dias por semana, em atividades em órgãos públicos. O beneficiário contará com bolsa-auxílio de R$ 535 mensais e curso de qualificação profissional. A iniciativa tem por objetivo proporcionar ocupação e oferecer cursos profissionalizantes e renda aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

“A partir da verificação dos documentos, iremos orientar sobre os locais de trabalho e realização dos cursos”, explica Viviane. O CRAS atende das 9h às 11h e entre 13h e 16h. Ele está instalado na Rua Liziantus, 200, na Praça dos Pioneiros, centro de Holambra.

Confira a lista de beneficiários de Holambra divulgada pelo Estado:

ALAY ELIAS

ANDRIELI MARISNEI BATISTA ARANTES

BEATRIZ AFFONSO MOLINA

CARINA DE CASSIA DA SILVA SILVA

CLAUDIA MARIA SANTOS

ELENILDA AFONSO DA SILVA

FERNANDA BARBOSA ALEXANDRE OLIVEIRA

GABRIELA DE SOUZA

JANAÍNA ISABEL DE OLIVEIRA CAMPANHA ISABEL

LARISSA BAPTISTA DO PRADO

LARISSA DAS MERCÊS MARTINS

MATHEUS FERREIRA SERAFIM

MONALIZY OLIVEIRA DOS SANTOS

REGIANE DAVID

SABRINA APARECIDA

SIMONE MIRANDA BASSI MIRANDA

Fonte: PMH