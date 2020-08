Estado regride para fase laranja municípios que compõe a DRS- 14

O Governo do Estado acaba de informar que os municípios que compõe a Diretoria Regional de Saúde – DRS 14 de São João da Boa Vista precisarão regredir da fase amarela para a laranja dentro do Plano São Paulo, o que acarretará, na hipótese de o decreto ser seguido, no fechamento de academias, salões de beleza e proibirá o consumo dentro de bares, restaurantes e lanchonetes.

O anúncio surpreende pelo fato de algumas Prefeituras terem preparado protocolo para permitir o funcionamento das atividades comerciais durante oito horas, incluindo abertura à noite de bares, lanchonetes e restaurantes.

Academias e salões de beleza teoricamente não poderão funcionar, desde que o decreto estadual seja seguido. Cidades que retornam a fase laranja. AGUAÍ, ÁGUAS DA PRATA,

CACONDE, CASA BRANCA, DIVINOLÂNDIA, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, ESTIVA GERBI, ITAPIRA, ITOBI, MOCOCA, MOGI GUAÇU, MOGI MIRIM, SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, SANTO ANTÔNIO DO JARDIM, SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA, TAMBAÚ, TAPIRATIBA, VARGEM GRANDE DO SUL.