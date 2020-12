Estância Hidromineral de Socorro faz o maior Papai Noel do sudeste feito com garrafas pet

A Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em aventura e ecoturismo – já está em clima de Natal. São mais de 10 pontos da cidade decorados com muito capricho e beleza. Passear nas ruas à noite é voltar a ser criança e se deixar levar pelo encanto e a magia da época. Mas, a atração da oitava edição do Socorro Luzes de Natal é o maior Papai Noel de garrafas pet da região sudeste do país, que fez sucesso no fim de semana.

Com 12 metros de altura e revestido por mais de 100 mil fundos de garrafas pets, o Papai Noel – que está sentado em uma charmosa poltrona iluminada – enfeita a praça da Matriz. Embaixo da poltrona, um concorrido corredor de luz em que as pessoas ficavam em busca da melhor foto. “Infelizmente o ano não nos permitiu avançar mais, mas estamos contentes em poder oferecer algo inédito não só para a cidade, mas que colocará o Circuito das Águas Paulista e toda a região sudeste em evidência”, afirma Acácio Zavanella, secretário de turismo da Estância Hidromineral de Socorro.

Já com uma proposta sustentável das edições anteriores, a decoração do Socorro Luzes de Natal é feita com garrafas pets, coletadas durante todo o ano. Junto com elas, mais de 1 milhão de luzes e 60 quilômetros de cordas iluminadas formam lindas árvores de Natal, anjos, bolas, estrelas, além de destacarem arquiteturas, árvores, postes e portais por exemplo. Tudo isso contribui para despertar o melhor da memória afetiva nos visitantes.

Será possível apreciar a decoração da cidade (além da Praça da Matriz, na avenida Coronel Germano, Palácio das Águias, Portal Colonial, Praça da Delegacia, Praça do Fórum, Rua 13 de Maio, Rua Campos Salles, Rua Padre Antônio Sampaio, Trevo dos Imigrantes e Trevo e Portal Lions) até dia 10 de janeiro de 2021. Nesta edição, não haverá programação cultural para evitar aglomeração.

De acordo coma organização, desde o início do projeto em 2013 até agora já foram utilizadas mais de um milhão de garrafas pet. Socorro trabalha para ser referência em destino sustentável – assim como já o é em turismo de aventura e de acessibilidade. O Programa Sustentabilidade Socorro 2029, por exemplo, desenvolve diversas ações de conscientização que envolvem moradores, empresários e turistas, com foco no desenvolvimento de forma estruturada e pensada para que os cidadãos tenham uma vida melhor. Além disso, esse projeto de Natal fomenta a geração de empregos.

Luzes de Natal é organizado pela prefeitura de Socorro com apoio do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR), ACE (Associação Comercial e Empresarial de Socorro) e parceria público privada.

Onde se hospedar, onde comer, onde fazer compras e passeios podem ser conferidos no: www.socorro.tur.br