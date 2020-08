Estância Hidromineral de Socorro ganha ícone da aviação mundial: North American T-6 Texan

A Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística localizada no interior de São Paulo, destino de natureza referência em ecoturismo e aventura – acaba de ganhar um exemplar histórico da aviação mundial que, com certeza, será o mais novo ponto turístico do município.

Para se ter ideia da importância, caso existisse uma lista dos 10 maiores ícones da aviação, o North American T-6 Texan certamente estaria nesta relação. Projetado na década de 1930, o monomotor a pistão, com uma hélice e lugar para dois tripulantes foi desenvolvido para fazer o treinamento avançado de pilotos militares, principalmente na 2ª Guerra Mundial.

Simples de manter e dócil para voar, sua velocidade máxima é de 337km/h, com alcance de mil quilômetros, altitude máxima de 6.500 metros, 8,83 metros de comprimento e 12,80 metros de envergadura. Mais de 15,4 mil exemplares foram produzidos e operados por 63 nações em todos os continentes do mundo.

Por ser robusto e adaptável a qualquer tipo de ambiente e cenário, capaz de pousar e decolar de pistas curtas de grama e de terra, após a 2ª Guerra Mundial o T-6 assumiu outras missões, como a de reconhecimento armado, ataque e observação.

O Brasil foi um dos países que mais utilizou o Texan em uma variada gama de missões, do treinamento e ataque até em demonstrações aéreas pela mundialmente conhecida Esquadrilha da Fumaça.

De 1942 a 1977, 427 exemplares foram adquiridos pela Força Aérea Brasileira (FAB), incluindo 81 que foram produzidos sob licença pela empresa Construções Aeronáuticas S/A em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

O modelo exposto nem Socorro, de matrícula FAB 1235, foi recebido em 25 de fevereiro de 1943 e utilizado em voos de apoio e transporte nas bases aéreas de São Paulo, Canoas, Belém e Fortaleza. Depois, realizou a formação de pilotos militares, voou em esquadrões de combate em missões de reconhecimento e ataque e por fim encantou o público de diversas cidades em demonstrações aéreas pela Esquadrilha da Fumaça. A desativação deste exemplar na FAB aconteceu em 15 de setembro de 1976 quando, então, foi preservado.

Localizado no Parque da Cidade, vale a visita histórica ao North American T-6 Texan.

Outros pontos turísticos que quem vai à Socorro precisa conhecer são a Igreja Matriz, concluída em 1924; a Maria Fumaça 208; o Horto Municipal e o Museu Municipal de Socorro, abrigado no primeiro sobrado da cidade e finalizado em 1881. O Mirante do Cristo, Mirante Pedra Bela Vista e Pico da Cascavel são um capítulo à parte. Localizados no topo de montanhas, permitem a apreciação panorâmica da cidade ou paisagens.

A Cidade: Estância Hidromineral de Socorro, a “cidade aventura”, polo dos aventureiros especiais, uma das nove a integrar o Circuito das Águas do Estado de São Paulo. Especializada em turismo sustentável, ecoturismo e atividades de aventura. Gastronomia, lazer e a melhor experiência em atividades culturais e passeios cercados pelas belezas naturais da Serra da Mantiqueira. Visitas guiadas ou autoguiadas, certificação pelo Ministério do Turismo, mais de 1300km de caminhos rurais disponíveis ao público.

ASTUR – A Associação de Turismo da Estância de Socorro – SP, que tem como objetivo a promoção de ações para o desenvolvimento sustentável das empresas associadas e o fomento do turismo de Socorro, sempre em consonância com o COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) da cidade. Na “Estância Hidromineral” – status conquistado por cumprir determinados pré-requisitos definidos por Lei Estadual, o que também dá o direito ao município de agregá-lo ao nome -, atualmente, são 60 empresas associadas de diversos setores turísticos como hospedagem, ecoturismo, atividades de aventura, turismo rural, gastronomia e compras.

Visite o North American T-6 Texan no Parque da Cidade “João Orlandi Pagliusi

Rodovia Deputando Antonio Silva Cunha Bueno – Km 04 – Cubas – Socorro – SP