Estão à venda os convites para o “Boteco da APAE – Grito de Carnaval 2025

No sábado, 15 de fevereiro, a Diretoria e voluntários estarão promovendo o “Boteco da APAE – Grito de Carnaval”, a partir das 17 horas, nas dependências do Centro Comunitário, com muitas atrações.

Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente na sede da entidade, localizada na Rua Francisco Pintor Junior, nº 487, Parque Bela Vista e pelos voluntários, pelo valor de R$ 75,00 (crianças até 12 anos não pagam).

“Estaremos servindo mais de 20 tipos de petiscos à vontade aos presentes, as bebidas são cobradas a parte, além de 2 grupos tocando ao vivo. Venham participar com a gente desse momento especial de muita diversão e solidariedade”, destacam os organizadores.

Informações também podem ser obtidas pelos telefones: (19) 3852-1904 ou (19) 99808-5388.