ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA A “ESCOLA DAS ARTES CIA DE DANÇA”

Quem gosta de dançar e sonha em fazer parte da “Escola das Artes Cia de Dança” já pode se inscrever para participar dos testes. A Prefeitura, por meio da secretaria municipal de turismo e cultura, irá selecionar crianças, adolescentes e jovens de 8 a 17 anos que moram em Jaguariúna.

Parte do processo de formação inclui aulas de ballet, dança contemporânea, teatro, história da arte e da dança, além de workshops artísticos. As aulas serão ministradas por professores renomados.

Os interessados podem se inscrever pelo e-mail: producaoescoladasartes@jaguariuna.sp.gov.br. Basta o candidato enviar: nome completo, idade, telefone e especificar se tem experiência em alguma dança, independentemente de qual.

Os testes serão realizados no dia 6 de março, no Parque Luiz Barbosa (R. José Bonifácio, 100-236 – Condomínio Água Verde) em diferentes horários:

8h às 11h – de 8 a 15 anos (para frequentar as aulas no período da manhã).

13h30 às 15h30 – de 10 a 17 anos (para frequentar as aulas no período da tarde).

A Escola das Artes funciona no Parque Santa Maria. Mais informações pelo telefone (19) 3867-4105.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Ivair Oliveira