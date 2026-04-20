Estão abertas as inscrições para a Rainha FAICI 2026

Entre os dias 20 de abril e 15 de maio quem tiver o sonho de ser a Rainha FAICI 2026 pode se inscrever e concorrer ao trono. Assim como no ano passado a corte deste ano será formada pela Rainha FAICI, Princesa e Madrinha. A 37ª edição da Festa do Peão de Indaiatuba acontece entre os dias 07 e 15 de agosto e terá shows de grandes nomes da música sertaneja, além de muito esporte com montarias em touros e provas a cavalos.

Com organização de Junior Grotto, a Rainha FAICI 2026 será voltada a mulheres de 18 a 40 anos de Indaiatuba e todo o Brasil. A inscrição será feita exclusivamente pelo site oficial da FAICI (https://faici.com/inscricoes/), mediante pagamento da taxa de R$ 60,00. As datas das seletivas e final serão divulgadas em breve, assim como o local dos desfiles.

Com mais de 30 anos de força e tradição em um dos maiores rodeios do interior paulista, a edição 2026 da FAICI – Festa do Peão de Indaiatuba terá grandes artistas se apresentando e novidades em sua estrutura. Destaque para a Arena VIP, com localização privilegiada próximo ao palco e serviço de bar exclusivo.

No palco, a FAICI 2026 abre os trabalhos no dia 07 de agosto com Natanzinho Lima, um dos destaques da edição passada do evento, e abertura de Samuel Sorocabinha, uma das grandes revelações do sertanejo na atualidade. No dia 08, três grandes shows: a dupla Rick & Renner, com clássicos de sua carreira, e Gustavo Mioto, que acumula sucessos nas rádios e nas plataformas digitais. Para fechar a noite, Dennis DJ volta para agitar o palco da Festa do Peão de Indaiatuba.

No domingo, dia 09, mais uma novidade: a 1ª Sunset FAICI. No palco, Thiaguinho fecha uma programação que conta ainda com Mamonas Assassinas: O Legado, projeto da família dos integrantes originais que homenageia a banda, após o sucesso no cinema; além de Pintou o Samba, Renan Teixeira, DJ Beccari e DJ Bruno Almeida.

A FAICI retorna em sua segunda semana na quinta-feira, dia 13, com shows de Fabrício Renno, que volta ao palco da festa após grande show em 2025, e mais uma estreia: Panda, que acumula mais de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify e segue crescendo com sucessos consecutivos.

A sexta-feira, dia 14, está reservada para o Embaixador. Gusttavo Lima está de volta a FAICI e traz consigo grandes sucessos em um show que promete parar Indaiatuba e toda região. Encerrando a programação no sábado, dia 15, Felipe Nogueira representa Indaiatuba no palco da festa e na sequência, Zé Neto & Cristiano voltam com novo repertório e dezenas de sucessos.

ESTRUTURA

Em uma área com mais de 120 mil metros quadrados, a FAICI 2026 conta com praça de alimentação coberta, que recebe o Palco Cultural, com artistas de Indaiatuba e região, além de arquibancada coberta, monitoramento por câmeras em todo o recinto e equipe de segurança especializada.

Além da Arena VIP, novidade da FAICI 2026, a festa conta com Camarotes Coporativos e os camarotes Super Premium e Infinity Prime, que dão acesso à Área VIP, coladinha ao palco. A Pista oferece ainda acesso à arquibancada coberta. Em sua Arena, a FAICI 2026 contará com montarias em touros e cavalos, além das provas cronometradas. Em sua segunda semana, recebe a última etapa da Liga Nacional de Rodeio, valendo vaga para a grande final no Barretão.

Os ingressos para curtir uma das maiores e melhores festas do interior paulista já estão sendo vendidos pelo site www.q2ingressos.com.br. Os pontos de venda físicos serão divulgados nas redes sociais do evento.

A FAICI 2026 conta com patrocínio de Império Puro Malte, Embalimp, Yanmar, Brasa, Croissant & Cia, Rede AM One, GoodBom Supermercados, Panificadora e Confeitaria Líder, Master Trailer, UniMax, Chapéus Pralana, 3A Fest, Gráfica Marracini, JB Print, Lance Comunicação e Marketing, Marchetti Fotografia, Resultado Propaganda, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

Para mais informações, acesse www.faici.com ou o Instagram @faicioficial.

SHOWS

07/08 – Natanzinho Lima e Samuel Sorocabinha

08/08 – Rick & Renner, Dennis DJ e Gustavo Mioto

09/08 – Thiaguinho e convidados (Mamonas Assassinas – o Legado / Pintou o Samba / Renan Teixeira / DJ Beccari e DJ Bruno Almeida)

13/08 – Panda e Fabricio Renno

14/08 – Gusttavo Lima

15/08 – Zé Neto & Cristiano e Felipe Nogueira

FAICI

Data: 07 a 15 de agosto

Local: Avenida General Motors – SP-75 (ao lado da Toyota) – Indaiatuba/SP –

Mais informações: (19) 9 9620 2320 / www.faici.com

Site: www.faici.com | Facebook: FaiciOficial | Instagram: FaiciOficial