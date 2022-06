ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA CURSO DE PIZZA DO FUNDO SOCIAL

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna está com as inscrições abertas para o curso Pizzas Doces e Salgadas. Para participar é preciso ter no mínimo 18 anos e ser morador da cidade.

As aulas são gratuitas e serão realizadas em parceria com o Sebrae e Senac de 7 a 15 de julho, das 13h às 17h.

Os alunos irão aprender as técnicas de preparação de massas e pizzas de diferentes recheios, além de esfirras, focaccias e fogazza.

Para se inscrever basta ir até a sede do Fundo Social na rua Cândido Bueno, 792, Centro, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, e apresentar o RG, CPF, Cartão Cidadão e comprovante de endereço.

Quem tiver dúvidas pode ligar para: (19) 3867-2344.