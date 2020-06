Estiva Gerbi conquista recursos do Fehidro para construção de galpão de coleta seletiva e reciclagem

A prefeita Claudia Botelho conquistou recursos junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) para construção de um galpão que será utilizado na triagem de resíduos visando a coleta seletiva e reciclagem na cidade.

A conquista aconteceu após projeto apresentado pela Secretaria Municipal de Agricultura ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Mogi (CBH MOGI). A aprovação do projeto apresentado pela Prefeitura de Estiva Gerbi foi oficializada na última reunião ordinária do CBH MOGI. A obra foi iniciada nesta semana e o valor é de aproximadamente R$ 250 mil reais com recursos do Fehidro.

O Secretário Municipal de Agricultura, Anderson Zanco, o engenheiro agrônomo, Antonio Madruga, e o engenheiro ambiental, Lucas Jordão, representaram a prefeita Cláudia Botelho na última reunião do comitê.

No total foram assinados 73 contratos com municípios do interior e do litoral paulista para investimentos em ações ambientais. O Fehidro liberou R$ 35 milhões que foram distribuídos entre 36 prefeituras e 25 instituições.

Os empreendimentos foram indicados pelos Comitês de Bacias Hidrográficas e abrangem projetos e obras de saneamento; como controle de perdas nas redes, drenagem, afastamento e tratamento de efluentes; revisão de planos municipais de saneamento básico; canalização de cursos-d’água; criação de parque linear em área urbana; estudos e obras para controle de erosão; projetos de educação ambiental e ainda ações regionais com foco no meio ambiente.

A prefeita Claudia Botelho celebrou a importância de mais uma obra para a cidade que irá gerar empregos e preservar o meio ambiente. “Com mais essa importante conquista para nossa cidade, buscamos cada vez mais, a preservação do meio ambiente, a destinação correta dos resíduos e menos nascentes e rios contaminados, além disso serão gerados dezenas de empregos para nossa cidade e nosso povo”, enfatizou a prefeita.