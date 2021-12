Estiva Gerbi e mais 15 cidades realizam ações de vacinação contra Covid-19 neste sábado;

A vacinação acontece no Centro de Saúde São José, das 8h às 17h, e na Escola Estadual Glória Aparecida Viana, no Satélite Íris 2. A imunização será aberta ao público e acontecerá durante o evento Família na Escola, das 9h às 15h30.

Durante a vacinação, serão aplicadas primeiras e segundas doses, assim como as adicionais. No caso das duas últimas, serão cumpridos os intervalos estabelecidos pelo Programa Estadual de Imunização.

É preciso levar documento com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso de segunda dose ou dose adicional, é necessário apresentar também o cartão de vacinação. Menores de idade devem levar RG ou CPF, além de estar acompanhados dos pais ou apresentar autorização assinada pelo responsável legal.

O CS São José fica na Avenida José Carlos do Amaral Galvão, 184, no Jardim São José. A Escola Estadual Glória Aparecida Viana fica na Rua Dr Julio Wilfredo Castro Peres, s/nº, no Jardim Satélite Íris 2. Eventuais dúvidas podem ser consultadas no site oficial.