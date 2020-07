Estiva Gerbi inaugura inédita sala de tomografia no Centro de Especialidades

A prefeitura de Estiva Gerbi, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou no último domingo, 28 de junho, a sala de tomografia, no Centro de Especialidades Médicas – CEM, localizado na Avenida Mário Zara, ao lado do PSF 2. O aparelho tem um custo aproximado de R$ 2.000.000,00 milhões de reais e é mais um investimento para a saúde do município.

A sala de tomografia é inédita e considerada a maior conquista dos últimos tempos para a saúde do município e levará a homenagem à nossa querida Dona Diva Aparecida Pinaffi Batista, mais conhecida como Diva da couve, que recentemente nos deixou mas permanecerá em nossas lembranças com sua alegria, sua simplicidade, sua honestidade e acima de tudo a fé em Deus.

A prefeita Cláudia Botelho, o vice-prefeito Márcio Pavan e o secretário de Saúde Sebastião Dias de Freitas Neto participaram da cerimônia de inauguração, que devido à pandemia do novo coronavírus, aconteceu em transmissão ao vivo pelas redes sociais e contou ainda com a presença de vereadores e familiares da Dona Diva. “Esse é o momento de prestação de contas. Estamos trabalhando muito, com o propósito de proporcionar saúde e bem-estar aos moradores de Estiva Gerbi. Por isso, hoje é dia de celebrar a tomografia, que beneficiará muito a população”, disse a prefeita.

Em meio a pandemia de covid-19, o aparelho ainda auxilia no diagnóstico de casos de coronavírus. Para funcionar adequadamente, o município precisou realizar alterações físicas na sala de exames, de acordo com os critérios técnicos, que incluiu execução de novos revestimentos nas paredes e pisos, colocação de barreira/blindagem, novas instalações elétricas e instalação de aparelhos de ar-condicionado com controle de temperatura e umidade.

Trata-se da maior inovação tecnológica já implantada no serviço de saúde no município. “Somos um dos pioneiros na aquisição do aparelho de tomografia na região e isso nos deixa muito orgulhosos. Esse exame é fundamental, e ainda poderemos formar parcerias com cidades vizinhas que ainda não tem o equipamento à disposição”, ressaltou o secretário Sebastião Dias de Freitas Neto.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A tomografia computadorizada é um método diagnóstico que utiliza imagens reconstruídas por meio de um computador a partir da emissão de vários feixes de raio-X por um tubo que gira em torno do paciente de forma contínua. É um exame realizado para investigar nódulos ou tumores, além de fornecer imagens precisas de vasos pulmonares e cerebrais. O método de detecção de imagens pode ser elencado com mais de 40 variações diagnósticas a fim de analisar inúmeras estruturas corporais, além de ser utilizado como suporte durante diversos procedimentos invasivos. Pode-se realizar o exame com ou sem contraste, com foco em áreas específicas do corpo.