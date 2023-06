ESTIVA GERBI RECEBE CERTIFICADO DE MUNICÍPIO RESILIENTE DO GOVERNO DE SP

A prefeita de Estiva Gerbi, Cláudia Botelho (MDB), recebeu, na quinta-feira (22), o Certificado de Evolução na Resiliência no Programa Município Resiliente, do Governo do Estado de SP. A avaliação é feita com base nos indicadores do Índice de Efetividade da Gestão Municipal do Programa Município Verde Azul, do governo estadual, e da campanha Construindo Cidades Resilientes, da Organização das Nações Unidas.

“É um título muito importante para a cidade. A certificação fortalece o trabalho desenvolvido em Estiva Gerbi, pela Prefeitura e todos os órgãos e parceiros envolvidos para que o município esteja apto a enfrentar os desafios sobre as ações executadas para a proteção e prevenção na cidade. Quero agradecer a todos colaboradores da Prefeitura Municipal e também de toda população. Como sempre digo, Estiva Gerbi eu amo eu cuido“, disse a prefeita, Cláudia Botelho.

A cerimônia foi realizada no Palácio dos Bandeirantes com a presença do governador de SP, Tarcísio de Freitas, do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Henguel Ricardo Pereira, e dos secretários estaduais Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais), Guilherme Derrite (Segurança Pública), Vahan Agopyan (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Marcelo Branco (Desenvolvimento Urbano e Habitação), além de representantes de 66 municípios.

Criado em 2019, o programa Município Resiliente tem o objetivo de estimular os municípios paulistas a adotar políticas e ações de redução de risco de desastre e ampliar o acesso a recursos para execução de obras, promoção de estudos de prevenção e aquisição de equipamentos.