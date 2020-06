Estradas rurais do Pantaleão estão recebendo manutenção – Amparo

Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços da Prefeitura de Amparo estão trabalhando nos serviços de melhoras e manutenção no bairro do Pantaleão, na Zona Rural.

O trabalho tem por objetivo dar condições para o escoamento agrícola na região. No mês de maio, a Prefeitura de Amparo também realizou a troca das sustentações da ponte que liga a região do MARP, onde funciona a Escola, o Centro Comunitário e Posto de Saúde do bairro.

“O prefeito Jacob nos determinou que déssemos atenção especial para a Zona Rural, pois, agricultura é uma das frentes da economia da nossa cidade. Temos trabalhado em todos os bairros rurais da cidade, com esse objetivo”, ressaltou o secretário de Infraestrutura e Serviços, Carlos Roberto Piffer.