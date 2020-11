Estudante de Artur Nogueira vence Prêmio EPTV na Escola 2020

Há 21 anos, o canal EPTV de Campinas, afiliada da TV Globo, convida e inspira a comunidade escolar a discutir assuntos relevantes para toda a sociedade. Anualmente, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental das redes pública e particular são convidados a participar do concurso de redação que, além de fomentar a pesquisa e a reflexão, também estimula os jovens a demonstrarem seu talento na arte da escrita.

Na 21ª edição, com o tema “A tecnologia que melhora o mundo, melhora mesmo a minha vida?”, um total de 9.298 estudantes, de 42 cidades, participaram da competição. Foram 262 redações semifinalistas. A redação campeã, com o título “A tecnologia que faz crescer”, foi do estudante Gabriel Mesquita Polliti Dias Patrício, aluno do 9° ano do Colégio Objetivo de Artur Nogueira.

Em seu texto, Gabriel faz uma reflexão sobre a importância da internet e da tecnologia no momento de crise pelo qual o mundo está passando. “[…]Não posso deixar de esquecer que graças à tecnologia, neste difícil período de pandemia, por meio de aulas on–line pudemos prosseguir os nossos estudos na segurança de nossas casas. A tecnologia permite-nos falar com pessoas queridas, passar momentos de lazer com games virtuais, fazer compras on-line, enfim… Mas agora sim, neste caso, o conselho pode ser aplicado para mim e para todos os jovens: usá-la com moderação é essencial para que nunca nos esqueçamos de que a vida real, o contato com pessoas queridas, com a natureza, com os animais, ainda é o maior milagre do qual podemos usufruir. E eu sei o quanto é importante valorizar isso!”, enfatiza.

Algumas técnicas de escrita utilizadas por Gabriel para garantir uma boa classificação na redação foram seguir o tema proposto, apresentar informações com clareza, utilizar uma linguagem adequada e não ter erros de português. O aluno contou com as orientações do professor de Português Paulo Munhoz. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 27 de novembro.