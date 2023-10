Estudantes de Artur Nogueira ganham passe livre para Expo Kids

Crianças de 3 a 10 anos estão recebendo os flyers na agenda escolar; Iniciativa da Prefeitura conta com fazendinha e brinquedos infláveis

Os estudantes de 3 a 10 anos de Artur Nogueira já estão recebendo o passe livre para a Expo Kids, um parque com fazendinha e brinquedos infláveis que será aberto durante os domingos da Expo Artur. O evento que já fez parte das programações do rodeio, agora será retomado pela gestão municipal.

A Expo Kids é uma iniciativa da Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura & Turismo, em parceria com a Comissão Organizadora do rodeio. O parque abrirá os portões nos domingos do rodeio (22 e 29 de outubro), das 13h às 16h.

Cada aluno da rede municipal e privada de ensino está recebendo, na agenda escolar, um flyer que deverá ser trocado pela pulseira (passaporte) na bilheteria do parque. Vale ressaltar que o passe livre dá direito a dois dias de Expo Kids gratuitos.

“Aproximadamente 6.700 crianças estão sendo beneficiadas com a iniciativa, reforçando o compromisso da nossa gestão em promover eventos que melhorem a qualidade de vida da população. Estamos retomando esse projeto que faz parte da memória dos nogueirenses”, destaca o prefeito Lucas Sia (PSD).

Já os alunos com idade acima de 10 anos, que também quiserem curtir a Expo Kids, poderão comprar o passaporte por R$20,00 diretamente na bilheteria. Os pais ou acompanhantes não pagam para entrar no parque.

A Expo Kids contará com uma variedade de brinquedos infláveis, provas equestres, praça de alimentação, e fazendinha repleta de animais, incluindo carneiro, ovelha, cabra, coelho, cavalo, pônei, tourinho, bezerro, entre outros. Em especial, a fazendinha funcionará durante todos os dias do rodeio, podendo ser visitada de forma gratuita.

ENTRADA GRATUITA AOS DOMINGOS

A Comissão Organizadora também convida as famílias a prestigiarem as provas de montaria na arena da Expo Artur, a partir das 17h, seguidas pelos shows que terão início às 19h30 – todos gratuitos e abertos ao público nos dias 22 e 29 de outubro.