Estudantes de Artur Nogueira têm aulas interativas de energia elétrica

Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Artur Nogueira tiveram uma experiência inovadora e educativa com a visita do caminhão do projeto Aulas de Energia, da Neoenergia Elektro.

A unidade móvel esteve ao longo desta semana na EMEF Prefeito Ederaldo Rossetti (CAIC), no Parque dos Trabalhadores, proporcionando aos alunos uma imersão no universo da energia elétrica. A unidade móvel foi desmontada nesta sexta-feira (14).

“Essa iniciativa amplia o conhecimento dos alunos de forma prática e interativa. A energia elétrica faz parte do nosso dia a dia, e aprender a usá-la de maneira consciente desde cedo é essencial para o futuro. Estamos sempre buscando parcerias que agreguem na formação das nossas crianças”, destaca a secretária de Educação, Débora Sacilotto.

SOBRE O CAMINHÃO

O caminhão funciona como uma sala de aula móvel e laboratório, com diversas atrações voltadas ao ensino sobre o uso consciente de energia elétrica. Entre as atividades oferecidas estão:

-bicicleta que transforma energia mecânica em energia elétrica;

-casa virtual interativa com simulação dos ambientes,

-maquete de geração manual, que explica o princípio da geração de energia elétrica.

Além de dicas de economia, demonstração de cálculo de consumo, entre outras atividades.

“O aprendizado sobre energia elétrica, conceitos e dicas de combate ao desperdício acontece por meio dessas atividades. Em um ambiente cheio de curiosidades e tecnologia, a proposta do espaço é estimular o uso da energia sem desperdício, além de apresentar, de forma lúdica e interativa, os conceitos de eficiência energética e preservação ambiental de uma forma dinâmica, prática e impactante para os visitantes”, comenta Daniela Souza, Supervisora de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro.