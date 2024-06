Estudantes de jornalismo do Unasp gravam projeto audiovisual sobre direitos humanos

Produção acadêmica contou com a participação de profissionais locais.

Os alunos do segundo ano do curso de Jornalismo do Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp), campus Engenheiro Coelho, concluíram recentemente a gravação de um projeto audiovisual jornalístico focado na temática dos direitos humanos. O projeto chamado “Reflexos”, realizado no estúdio de vídeo da faculdade e em locações externas nas cidades da região, busca promover o diálogo, a respeito da igualdade e justiça em diversos contextos, como a educação e o mundo do trabalho.

Durante o semestre, os estudantes se dedicaram à organização e produção do vídeo, contando com a colaboração de profissionais da região.

Entre os participantes está a advogada Roseli do Carmo Soares, sócia do escritório Advocacia Zopolato e especialista em Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário, que trouxe sua experiência abordando a temática da “demissão silenciosa”, quando um funcionário faz apenas o mínimo necessário no trabalho para manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

“O tema escolhido foi atual e de extrema relevância informativa para a população, bem como para o desenvolvimento da análise crítica e formação dos alunos”, reforça.

O projeto pretende desmistificar conceitos complexos que envolvem os direitos humanos, tornando-os acessíveis e compreensíveis para o público, além de inspirar ações individuais e coletivas em prol da promoção e proteção desses direitos.

Segundo a coordenadora do projeto e mestre em Divulgação Científica e Cultural pela Unicamp, Thamires Mattos, a produção de um projeto audiovisual jornalístico é uma ferramenta poderosa na formação de futuros jornalistas, permitindo que os estudantes vivenciem os desafios da profissão e contribuam para a sociedade.

“Este projeto não apenas fortalece as habilidades técnicas e jornalísticas dos nossos alunos, mas também os engaja diretamente com temas de relevância global, preparando-os para serem comunicadores conscientes e comprometidos com a justiça social.” afirma.

A apresentação pública do projeto será a partir de 10 de junho, em uma sessão especial na faculdade, aberta à comunidade acadêmica e ao público.